Mostrará José Eduardo sus armas en 'Desafío Sobre Fuego'

CDMX.- La quinta temporada de Desafío Sobre Fuego Latinoamérica vuelve con armas más poderosas, desafíos más retadores y jueces de temer.

Por eso, cuando se piensa en invitados especiales, a la mente podrían llegar muchos nombres, excepto el de José Eduardo Derbez, quien, curiosamente, fue el elegido.

Y es que la invitación para participar en este feroz programa, conducido por Michel Brown, lo sorprendió incluso a él, pues recurrentemente ha confesado que no se considera el más valiente ni el más ágil, pero admite que no le costó mucho aceptar, pues sigue el programa, que regresa este jueves, a las 22:40 horas, por History.

"Yo tampoco entiendo cómo llegué (al show), pero llegué", ríe Derbez.

"Me invitaron y se me hace que es un programa muy entretenido, que aparte de divertirte te enseña y aprendes sobre historia, armas, forjadores. Ya lo había visto y me encanta, entonces, cuando me hicieron esta propuesta fui con miedo porque no sabía qué esperar, pero fue muy padre".

Al principio, él simplemente fungirá como espectador, pero las risas no faltaron y hasta se dio una idea de cómo realizar un Kunai Ninja (poderosa arma japonesa del periodo feudal) de la mano de los concursantes y jueces.

"Todos me recibieron muy bien y fuimos a divertirnos y a aprender un poquito de historia y armas, y es impresionante ver cómo los forjadores hacen todo desde cero, desde el mango con que lo envuelven, de dónde sacan el hierro".

"Y yo fui nada más de chismoso a ver y a dar mi opinión sobre lo que veía y cómo lo hacían, pero mis respetos, porque lo que hacen es arte puro", destaca el conductor, de 30 años.

Precisamente con sus virtudes y defectos, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sabido abrirse paso e ir conquistando a las audiencias en cada proyecto, ya sea como conductor en Miembros al Aire, como comediante en Renta Congelada o como protagonista en Mi Tío.

Las puertas se le siguen abriendo y adelanta que el resto del año viene más, por lo que se considera muy afortunado.

"Tengo de todo y hago de todo, y estoy muy feliz porque a los proyectos que he hecho les ha ido muy bien, y es que casi nunca digo que no a nada, porque me gusta hacer cosas diferentes y nuevas todo el tiempo, me gusta aprender, y casi siempre que acepto es por eso, porque sé que voy a divertirme y también por con quién voy a compartirlo".