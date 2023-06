Mostrarán a 'Pancho Villa' sin censura

CDMX.- Para muchos fue un héroe, para otros tantos, simplemente un villano. Pancho Villa ha traspasado las páginas de los libros de historia y se ha instalado en el inconsciente colectivo a través de la pantalla, en el cine y la TV.

Desde los mismos inicios del cine, el líder de la División del Norte fue captado para Hollywood en persona, ahí mostró una vis de justiciero que prosperó en el celuloide con infinidad de filmes en los que ha sido interpretado por Pedro Armendáriz, Antonio Banderas y José Elías Moreno, por mencionar a algunos grandes actores.

Ahora que el actual Gobierno ha nombrado este 2023 como el año de Francisco Villa, y coincidiendo con el Centenario de su asesinato (el 20 de julio de 1923), llegará a Star+ este 19 de julio Pancho Villa, El Centauro del Norte.

Se trata de una ambiciosa serie de 10 episodios estelarizada por Jorge A. Jiménez, que de acuerdo con su director y showrunner, Rafa Lara, pretende mostrar al espectador a un Pancho Villa sin censura y muy, pero muy alejado del "héroe de estampita".

-¿Cuál es la forma en la que se aborda al personaje en esta serie, pues Villa es visto o como bandolero o como héroe revolucionario?

"La idea era abordar a Pancho Villa desde sus múltiples dimensiones, no como un héroe de estampita, no como una figura idealizada y tampoco demonizada. A la hora de que uno hace las investigaciones, sobre todo en los libros, se encuentra con posiciones de historiadores absolutamente contrarias, difícilmente puntos medios, están quienes lo aman y quienes lo odian. Evidentemente, en todas las versiones hay una verdad relativa. A partir de ahí nosotros hicimos una investigación en la que nos propusimos mostrar un Pancho Villa de carne y hueso, sin ningún tipo de censura, sin ningún afán de quedar bien con ninguna posición. No es una serie de buenos y malos, es una serie de hombre complejos con claroscuros, también muy propio de su época".

- Al ver algunas escenas que has rodado ya, está ahí ese poderío visual que mostraste en secuencias bélicas de la película 5 de Mayo: La Batalla. Estás un pasito adelante aquí..?

"Sí, evidentemente. Yo desde siempre he hecho cosas de acción en mis películas, como en La Milagrosa... Centauro del Norte se inscribe en el producto de mi obra personal, justamente más cercana a lo que a mí me gusta hacer. Pero no me gusta repetirme, me gusta pensar en que las experiencias previas a esta han sido aprendizaje para dar algo más. 5 de Mayo... fue hace ocho años y desde ese tiempo hemos aprendido muchas cosas más. Entonces, siento que llegamos aquí con más experiencia, más serenos, con un lenguaje más moderno. Sin lugar a dudas la manufactura, el lenguaje audiovisual y la propuesta artística de esta serie debe superar cualquier cosa que haya hecho yo en mi carrera, que justo ahora se cumplen 30 años de haber comenzado a dirigir, a los 19 años".

-El producto audiovisual histórico a veces es mal interpretado desde la misma industria, porque está el lado docto que dice: 'No se pretende educar', pero también está el riguroso: 'Tampoco se puede falsear'"...

"Una regla clave de la adaptación literaria histórica hacia lo cinematográfico es que... 'para ser fiel hay que ser infiel'. Es decir, si uno es totalmente literal, con muchos hechos históricos, pues puedes ser muy fiel a la historia, pero muy infiel a la película o a la serie. Por eso debe siempre haber esta leyenda: 'inspirada en... basada en..'. Tú no puedes tampoco falsear, por ejemplo, ahora que has visto que estamos filmando la Batalla de Torreón, no podríamos decir que la perdió, cuando en realidad la ganó. Lo que sí podemos hacer es acotar, narrativamente hablando, en aras de que tenemos un formato para contar su vida en 10 episodios de 30 minutos promedio".

-¿Qué veremos en esos 10 episodios bajo los términos que expones?

"Veremos la historia de un personaje con un liderazgo y un sentido, digamos militar, innato. Una persona casi analfabeta que logra llegar hasta el pináculo de la Revolución Mexicana precisamente gracias a esas dotes. Y también que cae víctima de sus propios errores, vicios y limitaciones. Es la historia de un antihéroe bastante universal. Centauro... no es una serie de mexicanos para mexicanos, es una serie que se cuenta desde México para el mundo entero. Nosotros nos hemos concentrado en ofrecer un relato universal, espectacular, en un tour de force que desde el minuto uno hasta el final en cada episodio no dejan de ocurrir muchísimas cosas. Eso es lo que creo que el espectador encontrará".