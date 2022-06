Muere a los 65 años Julee Cruise, cantante de 'Falling'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La cantante Julee Cruise, conocida por sus colaboraciones con David Lynch, murió a los 65 años, confirmó su esposo Edward Grinnan en Facebook.

"Ella dejó este reino en sus propios términos, sin arrepentimientos. Ella está en paz", escribió.

En 2018, Cruise anunció a través de sus redes sociales que estaba luchando contra el lupus sistémico.

"Apenas puedo caminar. Y ahora es difícil soportarlo El dolor es tan fuerte que lloro y golpeo a la gente".

"He tenido un tiempo glorioso pero debo irme de aquí. Alguien sabio me dijo que debo irme, y seguir siendo un recluso, es aburrimiento para mí. Muchas gracias por todo Esa es mi última reverencia", escribió la intérprete en su post.

Nacida el 1 de diciembre de 1956 en Creston, Iowa, la compositora es quizás mejor conocida por sus afiliaciones musicales con el director David Lynch.

El autor usó notablemente la versión instrumental de su éxito de 1989, "Falling", escrita por Angelo Badalamenti, como tema principal de su icónica serie de televisión Twin Peaks.

Cruise hizo apariciones ocasionales en la serie Twin Peaks de principios de los 90 en ABC como cantante en el bar local The Roadhouse, un papel que repitió en el renacimiento del show en 2017, Twin Peaks: The Return. También apareció en la película Twin Peaks: Fire Walk with Me de 1992.

Cruise colaboró nuevamente con Lynch y Badalamenti en la película Blue Velvet de 1986, donde presentó su canción "Mysteries of Love".