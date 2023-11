Muere actor de 'Avengers' ysus tres hijos en trágico accidente

EU.- El doble de acción de Hollywwod Taraja Ramsess ha fallecido a la edad de 41 años el pasado martes en un trágico accidente automovilístico en el estado de Georgia, EU, recoge Fox News.

Según las autoridades, citadas por el medio, Ramsess conducía un Ford F-150, en el que también se encontraban sus cinco hijos, en la ciudad de Atlanta, cuando chocó con un camión que se había averiado en el carril izquierdo. El especialista en acrobacias junto con su hija Sundari, de 13 años, y Fujibo, de dos meses, murieron en el lugar de los hechos, mientras que sus otros tres hijos lograron sobrevivir y fueron hospitalizados, precisan medios locales.

Posteriormente, se informó que su hijo Kisasi, de 10 años, falleció también, ya que estaba en estado crítico. Las autoridades comunican que la causa del accidente sigue bajo investigación.

"Nos dejó anoche para siempre de una manera que hace que los corazones de todos los que lo conocieron se rompan en un millón de pedazos", escribió la cineasta Ava DuVernay en una publicación en Instagram*.

Ramsess, además de aparecer en las aclamadas películas de 'Black Panther' y 'Avengers: Endgame', su trabajo de acrobacias también apareció en 'Avengers: Infinity War', 'The Suicide Squad', 'Creed III', entre otras películas. Trabajó también en el departamento de arte en varios proyectos, como 'The Hunger Games: Catching Fire', 'The Walking Dead' y 'The Vampire Diaries', detalla la revista Variety.