Muere actriz de '24' y 'Star Trek' tras lucha contra cáncer

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La actriz Annie Wersching, mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie 24 y por dar voz a Tess en el videojuego The Last of Us, falleció a los 45 años, luego de una batalla contra el cáncer.

"Acabamos de perder a un hermoso artista y ser humano. Mi corazón está destrozado. Los pensamientos están con sus seres queridos", tuiteó Neil Druckmann, quien creó el videojuego The Last of Us, ahora adaptado a serie.

"Te amamos Annie Wersching. Se te extrañará mucho", publicó la actriz Abigail Spencer, quien apareció con Wersching en la serie de ciencia ficción Timeless.

Nacida y criada en St. Louis, Missouri, Wersching figuró en docenas de programas de televisión a lo largo de su carrera de dos décadas.

Su primer crédito fue en Star Trek: Enterprise, y tuvo papeles recurrentes en la séptima y octava temporada de 24, Bosch, The Vampire Diaries, Runaways de Marvel, The Rookie y, más recientemente, la segunda temporada de Star Trek: Picard como la Reina Borg.

También proporcionó la actuación de captura de movimiento y voz de Tess para el popular videojuego The Last of Us.

Wershing fue diagnosticada con cáncer en 2020, según Deadline, y continuó trabajando.

Le sobreviven su esposo, el actor Stephen Full, y tres hijos. Este domingo se creó una página de GoFundMe para apoyar a la familia.