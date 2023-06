Muere Astrud Gilberto, ícono del bossa nova

Nueva York, Estados Unidos.- La cantante brasileña Astrud Gilberto, compositora cuyo improvisado cameo en inglés en la canción "Garota de Ipanema" la convirtió en una voz mundial del bossa nova, murió a los 83 años.

El músico Paul Ricci, amigo de la familia, confirmó que ella falleció este lunes, aunque no proporcionó detalles adicionales.

Nacida en Salvador, Bahía, y criada en Río de Janeiro, Gilberto se convirtió de la noche a la mañana en una superestrella en 1964, gracias a que sabía suficiente inglés para ser reclutada por los creadores de Getz/Gilberto, el clásico álbum de bossa nova del saxofonista Stan Getz y su entonces esposo, el cantautor y guitarrista Joao Gilberto.

"The Girl from Ipanema", la melancólica balada escrita por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, ya era un éxito en Sudamérica. Pero el productor de Getz/Gilberto, Creed Taylor, y otros pensaron que podrían expandir el atractivo del disco al incluir voces en portugués e inglés.

Astrud Weinert era la menor de tres hermanas, nacida en una familia musical y familiarizada con los idiomas: su madre era cantante y violinista, y su padre profesor de lingüística.

Cuando era adolescente, formaba parte de un círculo de amigos musicales y conoció a Joao Gilberto, una estrella en ascenso en la emergente escena bossa nova carioca.

Se casó dos veces y tuvo dos hijos, Joao Marcelo Gilberto y Gregory Lasorsa. También tuvo algunos momentos notables como artista de grabación, ya sea respaldada por el trompetista Chet Baker en "Fly Me to the Moon" o cantando con George Michael en el estándar de bossa nova, "Desafinado".

En 2008, la cantante brasileña recibió un Latin Grammy por su trayectoria.