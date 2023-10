Muere Burt Young, actor de 'Rocky', a los 83 años

Tomada de X / Interpretó a Paulie en la icónica saga de Rocky

Ciudad de México.- El actor Burt Young, conocido por su papel de Paulie en la icónica saga de Rocky, falleció a la edad de 83 años en Los Ángeles.

La noticia fue confirmada por su hija Anne Morea Steingieser, quien aseguró a The New York Times que su padre perdió la vida el pasado 8 de octubre.

Nacido el 30 de abril de 1940 en Queens, Nueva York, Burt Young comenzó su carrera como boxeador cuando se unió a la Infantería de Marina y se entrenó bajo la tutela del legendario entrenador Cus D'Amato, obteniendo un récord impresionante de 17 victorias y una derrota.

Sus contribuciones a la pantalla grande incluyen apariciones en películas de renombre como Barrio Chino (1974) y Érase Una Vez en América (1984).

Sin embargo, fue su papel en Rocky el que lo catapultó a la fama. Interpretando a Paulie, el hermano de Adrian (Talia Shire) y cuñado de Rocky (Sylvester Stallone). Su actuación le valió una nominación al Premio Óscar en la categoría a Mejor Actor de Reparto.

En la televisión, Young dejó su huella en series como M*A*S*H y participó en producciones como The Gang That Couldn't Shoot Straight (1971), Cinderella Liberty (1973), Back to School (1986), y Last Exit to Brooklyn (1989).