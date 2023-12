Muere David Leland, director de 'Band of Brothers'

Tomada de redes / El director David Leland, conocido por su trabajo en 'Band of Brothers', murió a los 82 años, anunció Casarotto Ramsay & Associates

Ciudad de México.- El director y escritor David Leland, conocido por su trabajo en Band of Brothers, murió a los 82 años, anunció su agencia Casarotto Ramsay & Associates.

"Nuestro querido escritor y director, David Leland, falleció. Extrañaremos mucho su increíble talento y su cálido espíritu", escribió la agencia en redes sociales.

Nacido el 20 de abril de 1941, Leland inició su carrera como actor antes de pasar a la dirección teatral en el Crucible Theatre, según The Hollywood Reporter.

Su debut como director de cine inició con Wish You Were Here (1987), que le valió el BAFTA a Mejor Guion Original y un premio Fipresci en el Festival de Cine de Cannes.

Un amigo cercano de George Harrison, David dirigió varios videos musicales y lideró el documental Concert For George (2003), que ganó un Grammy.

En televisión, destacó por dirigir el episodio "Bastogne" de la miniserie de HBO Band of Brothers (2001), que le vaió un Primetime Emmy, y trabajó como director y escritor en The Borgias de Showtime.

Colegas y amigos como Pierce Brosnan, Tim Roth, Liam Neeson y Terry Gilliam expresaron su pesar por la pérdida de Leland, recordándolo como un colaborador talentoso y una figura esencial en la industria del entretenimiento.

"Trabajar con David era un sueño. Fue un verdadero colaborador; Realmente amaba y admiraba a los actores. Formamos un vínculo estrecho. Me encantaba su travieso sentido del humor. Siempre estás en mi corazón viejo amigo. Nos vemos en el camino", escribió Neeson.