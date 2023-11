Muere Doug Ibold, editor de La Ley y El Orden

Tomada de X / Doug Ibold, editor de la serie La Ley y el Orden: UVE

Ciudad de México.- Doug Ibold, célebre editor de la serie La Ley y el Orden: UVE, murió a los 83 años, tras una larga batalla contra el cáncer, informó su familia.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Ibold perdió la vida el pasado 8 de noviembre en el Motion Picture & Television Country House and Hospital, ubicado en Los Ángeles.

Doug Ibold fue conocido y nominado a los Premios Emmy por su trabajo en el programa creado por Dick Wolf, La Ley y el Orden: UVE, en la cual participó desde el capítulo piloto.

Otras de sus participaciones incluyen: Magnum, PI, Miami Vice, Xena: Princesa Guerrera, Drug Wars: The Cocaine Cartel y Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones.

Ibold también trabajó como operador de cámaras en el portaaviones USS Wasp para hacer tomas de los aterrizajes de las cápsulas espaciales Gemini, pero poco después en 1972 trabajaría al lado del cantante John Lenon en la película televisiva Imagine.

Recibió en 2012 el Premio Eddie de los ACE (Editores de Cine Estadounidense, por sus siglas en inglés), además de que fue miembro de la junta por casi 20 años.