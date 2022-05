Muere el actor Ray Liotta mientras dormía

Tomada de internet / Ray Liotta

Ciudad de México— El actor estadounidense Ray Liotta ha muerto a la edad de 67 años; el sitio Deadline confirmó que falleció mientras dormía en República Dominicana, donde estaba filmando la película “Dangerous Waters”.

Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

Era mundialmente conocido por dar vida al gángster Henry Hill en “Goodfellas” de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro y Joe Pesci en lo que sería el papel decisivo de su carrera.