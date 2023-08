Muere el actor Ron Cephas

Ciudad de México.- Ron Cephas Jones, conocido por su actuación en This Is Us, murió a los 66 años, debido a un problema pulmonar, informó su representante.

"El amado y galardonado actor Ron Cephas Jones falleció a la edad de 66 años debido a un problema pulmonar de larga data. A lo largo de su carrera, su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón fueron sentidos por cualquiera que haya tenido la suerte de conocerlo", escribió a través de un comunicado.

Nacido en Nueva Jersey, Ron Cephas ganó dos Premios Emmy a Mejor Actor Secundario por su papel de William Hill en This Is Us.

"Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente a lo largo de toda su carrera, incluida su reciente actuación nominada a Tony y ganadora del premio Drama Desk por su papel en Clyde's en Broadway", añadió su representante.

En 2020, Jones y su hija, Jasmine, fueron el primer dúo padre e hija en ganar un Premio Emmy en el mismo año; ella fue por su actuación en la serie FreeRayshawn.

Además de This Is Us, Ron Cephas Jones también tuvo otros créditos en programas como Truth Be Told, La Ley y El Orden: Crimen Organizado y Buscando a Alaska.

En el cine, apareció en películas como Dolemite Is My Name, Dog Days, Across the Universe, He Got Game, Sweet and Lowdown, The Holiday Calendar y Half Nelson.