Muere el bajista John Regan a los 71 años

CDMX.- El bajista John Regan murió el viernes a los 71 años en Nueva York, informó su esposa Cathy Merring-Regan.

"Es con el mayor dolor y tristeza que les informo a todos que John falleció esta tarde. Muchas personas han publicado mensajes de amor y condolencias en su teléfono.

"Una de sus citas favoritas era 'todo lo que puedes llevar contigo es lo que has regalado'. Al leer sus mensajes, sé que regaló mucho y le enviaron mucho amor. Murió de repente, pero ese era su deseo", escribió a través de un comunicado.

El talento de John Regan fue reconocido por trabajar con artistas de alto nivel como Peter Frampton, Ace Frehley, Billy Idol, The Rolling Stones y David Bowie.

"Es posible que solo haya un puñado, si eso, de personas que vienen a tu mundo y realmente enriquecen tu vida. He perdido a uno de mis amigos más cercanos. Sin duda enriqueció mi vida por la persona y el gran jugador que era. John Regan fue el mejor de nosotros", expresó Frampton en redes sociales.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.

De acuerdo a Deadline, Regan tocó con el guitarrista intermitente de Kiss, Ace Frehley, de 1984 a 1990, grabando exitosos discos como Frehley's Comet, Second Sighting y Trouble Walkin.

Asimismo, se asoció con David Bowie y Mick Jagger en el sencillo "Dancing in the Street", y con The Rolling Stones para "Winning Ugly".

En 2014, John Regan cofundó Four by Fate, agrupación que únicamente cuenta con un álbum titulado Relentless.