Muere el director George Miller

Agencia Reforma

Ciudad de México.- George Miller, quien dirigió La Historia Interminable II, murió a la edad de 79 años, por un ataque al corazón.

El director de cine y televisión australiano George Miller falleció en un hospital de Melbourne, Australia, dio a conocer Deadline.

Es mejor recordado por su película The Man From Snowy River, que lo lanzó a hacer películas en Hollywood.

Miller trabajó en los programas de televisión australianos Division 4, Matlock Police, The Box y The Sullivans. El auge de las miniseries de televisión lo vio enfrentarse a la era colonial Contra el viento , protagonizada por el cantante pop Jon English.

"The Man From Snowy River de Miller se estrenó en 1982 y generó una secuela. Todavía se encuentra entre las 20 mejores películas australianas en términos no ajustados.

Eso lo llevó a Hollywood, donde hizo la secuela de La Historia Interminable II, la película navideña In the Nick of Time con Lloyd Bridges y la película familiar Zeus and Roxanne.

Le sobreviven sus hijos Harvey y Geordie.