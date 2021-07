Muere el rapero Biz Markie a los 57 años

El rapero, DJ y productor estadunidense Biz Markie murió el viernes a los 57 años, informaron sus representantes.

Markie, que saltó a la fama con el éxito de "Just a Friend" en 1989, falleció con su esposa a su lado, informó a la AFP Jenni Izumi, de Biz Markie Inc, en un comunicado.

"Biz creó un legado de arte que siempre será celebrado por sus pares de la industria y sus amados fanáticos cuyas vidas pudo tocar a través de la música, en más de 35 años", dice la nota.

No se informó la causa de muerte del rapero, cuyo nombre real era Marcel Hall, pero había experimentado problemas de salud en los últimos años relacionados con una diabetes tipo 2, indicaron distintos medios.

Biz Markie, nacido en Nueva York, se ganó el apodo de "Príncipe payaso del hip-hop", por sus canciones con letras divertidas, como "Pickin 'Boogers", de su álbum debut de 1988 "Goin' Off", "Let Go My Eggo" y "Chinese Food".

"Just a Friend", con su estribillo pegadizo, alcanzó el número 9 en el Billboard Hot 100 y luego se agregó a la lista de VH1 de las 100 mejores canciones de hip-hop.