Muere Francesc Picas, exintegrante de Locomía

Ciudad de México.- Este miércoles trascendió en redes sociales, la muerte del exintegrante del grupo Locomía, Francesc Picas, a la edad de 53 años, debido a que su familia realizó un post en redes sociales en el que pedía privacidad y que se “preserve con todo el amor y respeto” el legado humano y artístico del artista de Barcelona.

La noticia de su muerte trascendió este martes por la noche en una página de fans de Facebook, sin embargo, en ese momento no se dieron más detalles ni se explicó el motivo del fallecimiento. “Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas”, reza el texto publicado en la red social.

Y este miércoles lo ha confirmado la familia, que ha pedido privacidad: “La luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca en la eternidad. Él permanece en los corazones y en la memoria de todos aquellos que tanto lo amamos”, se puede leer en una publicación de Instagram desde la misma cuenta del cantante. Para terminar, se cita una de sus frases: “Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno”.

El grupo de música Loco Mía fue una banda española de pop y música electrónica que se formó en la década de 1980. Su estilo se caracterizaba por su música bailable y su imagen extravagante, con atuendos llamativos y peinados elaborados. La banda alcanzó cierta fama en España y en otros países de habla hispana gracias a canciones como Loco Vox y Rumba, Samba, Mambo. Su música fusionaba elementos de la música electrónica con ritmos latinos, lo que los hizo destacar en la escena musical de la época.