Muere hermana de Jamie Foxx

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Jamie Foxx atraviesa un duro momento personal: murió su hermana DeOndra Dixon, de 36 años. Durante la tarde del lunes, el actor compartió en redes sociales la triste noticia, y le dedicó un emotivo texto, publicó El Universal.

"Mi corazón está destrozado en mil pedazos, mi hermosa hermana DeOndra ha atravesado una transición. Y utilizo esa palabra porque ella siempre estará viva", escribió Foxx en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos de su hermana.

En el extenso posteo, el actor agregó: "Cualquiera que la haya conocido sabe que era pura luz. No puedo contarles la cantidad de veces que hicimos alguna fiesta en casa, en la que ella se robaba el protagonismo (.). Sé que está en el cielo bailando y con sus alas. Aunque mi dolor es increíble, no dejo de sonreír cuando pienso en todos los recuerdos que me dejaste".

Nacida en 1984, DeOndra siempre se interesó por la danza profesional, y durante nueve años participó de las Olimpíadas Especiales. En una breve biografía, ella confesó: "Yo nací para bailar. Mi deseo es ser bailarina profesional. Mi hermano me dio la oportunidad de hacer cosas muy especiales. Como bailar en el video de "Blame It". También bailé en escenarios a lo largo de todo el país. ¿Y a que no adivinan? ¡Incluso bailé en los Grammys!". En el año 2011, DeOndra también fue reconocida como Embajadora de la Fundación global por el Síndrome de Down.

En el último tramo de su texto, Jamie Foxx concluye: "DeOndra, dejaste un vacío en mi corazón. Pero lo llenaré con todos los recuerdos que me dejaste. Te amo con cada fibra de mi ser. Nuestra familia está destrozada, pero volveremos a componernos gracias a tu amor".