Muere Jack Sonni, guitarrista de Dire Straits

La banda de rock Dire Straits anunció ayer la muerte de Jack Sonni, "el otro guitarrista" de la formación liderada por el virtuoso Mark Knopfler.

"Jack Sonni, descansa en paz", escribió sobriamente el grupo en la red social X para anunciar la muerte de quien fue su segundo guitarrista.

Nacido en Pensilvania en diciembre de 1954, John Thomas Sonni trabajaba a finales de los años 1970 en Rudy's, una famosa tienda de guitarras de Nueva York, cuando trabó amistad con Knopfler, quien acababa de crear Dire Straits en Londres.

El grupo alcanzó una fama tan intensa como repentina con la canción "Sultans of Swings", su título más emblemático, donde reverberan acordes claros y rítmicos en coro y solos de guitarra en cascada teñidos de blues.

Sonni se integró a la banda a mediados de los años 1980 para sustituir al guitarrista Hal Lindes en la grabación de Brothers in Arms, álbum que volvió a impulsar a la banda con la canción "Money for Nothing", su mayor éxito comercial retransmitido en bucle en el canal de música MTV.

Siguió una vertiginosa gira mundial y la participación en el concierto de culto "Live Aid" en el estadio de Wembley en 1985 para recaudar fondos contra la hambruna que asolaba Etiopía.

Después de participar brevemente en ese período de auge del grupo, Sonni viró hacia el marketing, pero centrándose en la industria musical, antes de que Dire Straits se disolviera a mediados de la década de 1990.

Según la prensa especializada, "el otro guitarrista" de Dire Straits, un apodo del que no renegó, falleció el miércoles a los 68 años.