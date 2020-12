Muere Jerry Demara, participante de ‘La Voz México’

El cantautor Jerry Demara, participante de ‘La Voz México’, falleció este lunes 30 de noviembre luego de que ingresó de urgencia a un hospital de Estados Unidos.

Liz Demara, hermana del compositor cachanilla, confirmó la noticia en sus redes sociales.

“Familia y amigos! La voluntad de Dios ha sido llamar a mi hermano Jerry Demara a su casa! Gracias por todas sus plegarias Sigamos en oración por toda la familia! Esto es muy fuerte (sic)”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Gracias hermano por tanto, gracias por ser el motivo de tantas alegrías, gracias por hacernos sentir tan orgullosos con absolutamente todo lo que hiciste. Gracias a Dios por tu vida, por el legado tan grande que dejas, por marcar una huella en este mundo. Por la hermosa familia que creaste”, agregó.

Banda Recoditos lamentó la muerte del cantante a quien calificó como “un gran cantautor, un gran hombre y un gran amigo”.

“Enviamos nuestras condolencias a la familia de un gran amigo, Jerry Demara, por su sensible fallecimiento. Hoy partió un gran cantautor, un gran hombre y gran amigo. Compositor de nuestro más reciente sencillo: La Baraja, y cómo lo escribió en este tema “Otro traguito por todos los que se nos fueron. Aquí se les hecha de menos. Y aunque en verdad no sabemos cuándo sea el momento seguro nos vemos (sic)”, escribió la agrupación en redes sociales.

El cantante Raúl Sandoval envió un abrazo a la familia de su gran amigo, casi un hermano que siempre ayudó a quien pudo”.

“Hoy se nos adelantó un gran amigo, casi hermano, alguien que siempre ayudó a quien pudo, un ser intachable y gran talento Cachanilla , abrazo a su familia con el alma y me uno a su proceso , @jerrydemaraofficial te recordaremos con la magia de tu música por siempre, amén”, escribió en su cuenta de Instagram.

En días anteriores, Jerry Demara informó en redes sociales que ingresó al hospital por un problema en los glúteos.

“Por error, usé tres diferentes, en tres diferentes días, alejados y todos, me inyecté una vitamina cada día, antier me puse la última, pero fue en el mismo lado. Tengo 6 horas con un dolor del 12, ya me tomé todo lo habido y por haber, y de aquí la hospital del centro; horrible, horrible, horrible, son malas personas aquí, la verdad, mucha impotencia”, explicó en un video publicado en redes sociales el pasado 28 de noviembre.