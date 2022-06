Muere la conductora Deborah James; luchaba contra el cáncer

Londres, Inglaterra.- La conductora de la cadena BBC, Deborah James, conocida por ser una estrella que luchaba contra el cáncer, falleció este martes, según informó su familia en la cuenta de Instagram de la famosa.

Deborah James logró recaudar millones de dólares para la investigación del cáncer antes de su muerte, por lo que su fallecimiento conmocionó en Reino Unido.

La conductora conocida como "Bowel Babe" en Instagram, anunció a mediados de mayo estar en cuidados paliativos. Desde hace meses, James documentaba en redes su combate diario contra el cáncer colorectal, sin embargo, este martes, murió de forma "apacible", anunció su familia.

"Estamos inmensamente orgullosos de ella, de su trabajo y de su compromiso militante para captar fondos, y de sus infinitos esfuerzos para sensibilizar sobre el cáncer", agregaron sus familiares en la publicación.

Desde que fue diagnosticada en 2016, Deborah James, se hizo conocer al copresentar el podcast de la BBC "You, Me And The Big C" (Usted, yo y el cáncer), emisión que se popularizó en Reino Unido.

Además, la conductora de 40 años dejó escrito un libro sobre su enfermedad.

La también madre de dos niños de 12 y 14 años, tenía el objetivo de recaudar más de 303 mil dólares antes de morir. Desde el lanzamiento en mayo de su campaña, multiplicó con creces este objetivo, captando casi 8 millones y medio de dólares para la investigación.