Muere Lisa Marie, hija de Elvis Presley, a los 54 años

Ciudad de México.- Lisa Marie Presley, hija de Elvis, murió este jueves a los 54 años tras presentar un paro cardíaco, informó su madre, Priscilla Presley, a través de un comunicado.

"Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado.

"Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios", dijo la ex esposa del "Rey del Rock and Roll".

Hospitalizada en California, Lisa Marie Presley había sido inducida en coma artificial y se encontraba bajo asistencia respiratoria, según fuentes cercanas a TMZ.

Craig Little, vocero del departamento de bomberos del condado, dio a conocer que paramédicos del condado de Los Ángeles fueron enviados a una casa en Calabasas a las 10:37 a.m. tras recibir un reporte de una mujer que tuvo un paro cardiaco. Archivos de propiedad señalan que Presley es residente en esa ciudad.

El martes, Lisa Marie asistió a la ceremonia de los Globos de Oro junto a su madre, donde vieron al actor Austin Butler ganar el premio a Mejor Actor de Drama por su interpretación en Elvis.

¿Quién fue Lisa Marie Presley?

Lisa Marie Presley nació el 1 de febrero de 1968, exactamente nueve meses después de la boda de Elvis y Priscilla.

Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977, convirtiéndose en heredera conjunta de su patrimonio junto con el abuelo Vernon Presley y la bisabuela Minnie Mae Hood Presley, hasta que también murieron.

Asimismo, era propietaria de la mansión Graceland de su padre en Memphis, una popular atracción turística.

Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, To Whom It May Concern. Le siguió Now What de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200. Un tercer álbum, Storm and Grace, fue lanzado en 2012.

Presley se casó cuatro veces, sus esposos fueron: Danny Keough, Michael Jackson, Nicolas Cage y Michael Lockwood.