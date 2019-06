Muere Max Wright, el papá de la serie Alf, a causa de cáncer

California.- El veterano actor Max Wright, mejor conocido como el papá de Alf, murió tras perder la batalla contra el cáncer.

Wright interpretó a Willi Tanner en el exitoso sit-com que se realizó en la década de los ochenta y que tuvo una duración de cuatro temporadas que se transmitieron por la NBC.

Max falleció en su domicilio ubicado en Hermosa Beach, California, a los 75 años de edad.

También participó en otros programas, tales como Cheers, Misfits of Science y Norm, entre otros. En el cine incursionó en All That Jazz, Reds, The Sting II, Soul Man y The Shadow.

A Wright le sobreviven dos hijos. Su esposa Lynda Ybarrondo murió en el 2017.