Muere papá de Jennifer Aniston

Tomada de internet

Ciudad de México.- John Aniston, que interpretó a Victor Kiriakis en casi 3 mil episodios de Days of Our Lives y padre de Jennifer Aniston, murió el viernes 11 de noviembre a los 89 años.

"Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los seres humanos más hermosos que he conocido. Estoy muy agradecida de que te hayas ido a los cielos en paz y sin dolor. Y nada menos que el 11 de noviembre. Siempre fuiste muy oportuno. Ese número tendrá ahora un significado aún mayor para mí", escribió la estrella de Friends en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Variety, el actor de origen griego y nominado al Emmy fue un elemento básico en la telenovela de la NBC durante más de 30 años, actuó también en las series diurnas Love of Life y Search for Tomorrow.

En 2022, Aniston recibió el premio Daytime Emmy Lifetime Achievement Award por su trabajo en Days of Our Lives. En 1986, su papel le valió dos premios Soap Opera Digest: al actor destacado en un papel principal y al villano destacado en una serie diurna.

Los créditos del histrión también incluyen Kojak, Stark Trek: Voyager, Gilmore Girls, The West Wing, Mad Men, Combat!, The Virginian, That Girl, I Spy, Airwolf, My Big Fat Greek Life, American Dreams, Journeyman y Cold Case.

Nacido en la isla de Creta, Grecia, John Aniston y su familia se trasladaron a Pensilvania cuando él era niño.

El actor se graduó en la Universidad Estatal de Pensilvania como Licenciado en Artes Teatrales y pasó a servir en la Marina estadounidense como oficial de inteligencia. El primer papel de Aniston como actor fue interpretando al Oficial nº 1 en un episodio de 1962 de 87th Precinct titulado "New Man in the Precinct". En la década de 1980, Aniston se había convertido en un pilar de las telenovelas.

Apareció por primera vez en Days of Our Lives como el Dr. Eric Richards en 1969, pero dejó la serie después de un año para trabajar en Love of Life y Search for Tomorrow, en la CBS y la NBC. En 1985, Aniston volvió a Days. ahora icónico jefe del crimen Victor Kiriakis.