Muere Paul Reubens, conocido como Pee-Wee, a los 70 años

CDMX.- El icono de televisión estadounidense, Paul Reubens murió a los 70 años tras una larga batalla contra el cáncer, informaron en la página oficial del actor a través de un comunicado.

"Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad", escribieron.

Paul Reubens logró tener éxito mundial al interpretar al personaje Pee-Wee Herman, lo que hizo que el actor saltara a la pantalla grande en filmes como Matilda.

"Paul luchó valientemente y en privado contra el cáncer durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento talentoso y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de carácter notable y generosidad de espíritu", compartieron.

Paul Reubens comenzó su carrera en los 70 como comediante de improvisación en un teatro de Los Ángeles, en 1985 se unió a Tim Burton para crear el programa Pee-Wee's Big Adventure, que tras su éxito lo llevaron a la pantalla grande con el filme Big Top Pee-Wee, que fue dirigido por Randal Kleiser.

El actor dejó una carta en la que ofrece disculpas por no hablar en público sobre su batalla contra el cáncer que enfrentó los últimos 6 años de su vida.

"Por favor acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando durante los últimos seis años. Siempre he sentido un gran amor y respeto de mis amigos, fans y la gente que me apoya. Los he amado a todos y he disfrutado hacer arte para ustedes".

La familia de Reubens compartió que pidió que las condolencias por su fallecimiento fueran en honor a sus padres.

"Paul pidió que cualquier expresión de condolencia sea hecha en honor de sus difuntos padres, Judy y Milton Rubenfeld, y a nombre de Stand Up to Cáncer u organizaciones relacionadas con el cuidado, apoyo e investigación sobre la demencia y el Alzheimer", dijeron.