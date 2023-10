Muere Rudolph Isley, de Isley Brothers, a los 84 años

Rudolph Isley, miembro fundador de la banda Isley Brothers, murió a los 84 años en su casa de Olympia Fields, Illinois.

"No hay palabras para expresar mis sentimientos y el amor que tengo por mi hermano. Nuestra familia lo extrañará. Pero sé que está en un lugar mejor", dijo Ronald, hermano de Rudolph y cofundador de Isley Brothers, en un comunicado.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, se sospecha que sufrió un ataque cardíaco, según informes de TMZ.

Nacido el 1 de abril de 1939 en Cincinnati, Rudolph cofundó los Isley Brothers como un cuarteto de gospel en 1954 con O'Kelly, Ronnie y Vernon.

Dejó un legado musical imborrable con éxitos como "Shout!", "Twist and Shout" y "It's Your Thing", tema por el que ganó un Grammy a Mejor Interpretación R&B por un dúo o grupo.

Además de su destacada carrera musical, Rudolph fue reconocido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 2022.