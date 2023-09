Muestra Gael García a un 'Cassandro' exótico y guerrero

Cortesía: Prime Video Tomada de internet

Ciudad de México.- El dilema para Saúl Armendáriz presentaba dos caminos, o era un luchador de poca monta, enmascarado y rudo, o tomaba el camino de un "exótico" para conquistar a nuevas audiencias, y renacía como drag con "Cassandro".

Encarnado por Gael García Bernal, y bajo la dirección de Roger Ross Williams, el biofilme del prominente y controversial luchador queer se estrena este viernes en Prime Video, luego de su paso por los festivales cinematográficos como Sundance y Telluride.

"Es un luchador, es un personaje queer, es una estrella en su área. Me parece que es emblemático y revolucionario en su mundo, es un deportista, un artista y teníamos que contar su historia", opinó el director y escritor del filme, en entrevista.

A "Cassandro", quien actualmente está retirado del ring, Ross Williams lo conoció hace más de 10 años, durante una lucha que el texano-mexicano tuvo en Nueva York.

Desde entonces, explicó, le interesó su vida, la cual lo inspiró para escribir el guion del largometraje y examinar las más profundas debilidades del luchador, quien rompió moldes al mostrarse abiertamente homosexual.

"Quiero que mi público me vea en el cine como soy, a través de un gran actor y de una gran historia. Me fascinó. También quiero que el público vea en el cine que una persona de la comunidad LGBT+ puede llegar alto y puede ser un modelo a seguir.

"Me siento orgulloso de lo que hice en el ring y de lo que pude lograr. Extraño subirme al ring, pero mis logros ahí están. No me da miedo exponer mi vulnerabilidad, al contrario, es una enseñanza de vida", relató el gladiador, de 53 años, en entrevista por mensajes de texto.

Cassandro, filme que ha despertado rumores de posibles nominaciones al Óscar, inicia con pasajes de la niñez del ex campeón mundial de peso welter de la NWA y campeón de peso ligero de la UWA.

Atormentado por la ausencia paterna, pero apoyado por su madre, Yocasta (Perla De la Rosa), tiene talento para la costura y la confección, aunque busca esconderse de quienes lo puedan criticar.

"Lo que vemos de 'Cassandro' es un ejemplo de perseverancia, y creo que rompe paradigmas, porque no era muy usual escuchar de luchadores homosexuales exitosos.

"Nos fuimos a rodar a Ciudad de México y quedé enamorado de las locaciones y de la gente. Se nota que en México aman la lucha, y se nota que en México 'Cassandro' es muy querido", contó el director ganador del Óscar por el corto documental Music by Prudence.

Atacado por la sociedad conservadora texana, pero arropado por una juventud que empatiza con él, "Cassandro" va ascendiendo en la lucha libre, experimentando con identidades ("Andrómeda" o "Rosa Salvaje"), pero también hundiéndose en las drogas y la depresión.

"Me dio mucho gusto que Gael hiciera mi personaje. Es de los mejores actores de su generación y con él es garantía de la mejor actuación. Lo conocí y fue algo mágico, me gustó mucho su trato y lo que hizo con el director. Y es guapísimo", platicó "Cassandro".

Entra Bad Bunny al ring

En Cassandro, el cantante urbano Bad Bunny cuenta con un papel destacado dentro de la trama, dándole seguimiento a su carrera como actor, que ya presumió antes en Tren Bala. En el filme, el intérprete, fanático de la lucha libre, encarna a Felipe, un hombre al que Cassandro desea seducir.

"Yo no tenía idea de que iba a estar él en el filme hasta que me llamó, me dijo que se enteró de la película y que quería estar en algo. Cuando le planteé el personaje, me dijo que sí a todo. Soy feliz de tener a una de las más grandes estrellas de la música aquí", apuntó

Ross Williams.

Tiene nueva lucha

Saúl Armendáriz "Cassandro" sufrió un derrame cerebral hace dos años y medio, lo cual lo imposibilitó para hablar correctamente, por lo que escribe por medio de mensajes de texto.

"Sé que me hace falta mucho camino para la rehabilitación, pero jamás me daré por vencido. Quiero regresar a los escenarios y decir que me siento muy orgulloso de esta película en la que me van a conocer", dijo.