Muestra Shakira dotes artísticas de sus hijos en 'Acróstico'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Shakira mostró el talento que le heredaron sus hijos en el tema "Acróstico", esta canción está dedicada a Milan y Sasha y ellos aparecen cantando y tocando el piano junto a su madre.

La intérprete de "Un Día de Enero" compartió en su cuenta de Instagram cómo fue el proceso de trabajar en conjunto con sus hijos y aseguró que no hay nada mejor que ser madre.

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡Es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá", escribió,

En el clip de la canción se observa cómo sus hijos empacan sus cosas para mudarse a una nueva ciudad buscando estabilidad y paz, Sasha guarda sus juguetes, ropa y trofeos.

Tras darse a conocer el tema comenzó a correr el rumor de que Gerard Piqué estaría enfadado de que sus hijos participen en las canciones de su madre, pero la abogada de Shakira asegura que la aparición de los niños en el video no generará problemas con el futbolista.