Muestra 'Vastedades'

Con su fotografía y arte objeto, el artista chihuahuense Ignacio ‘Nacho’ Guerrero Olivares, invita a diferenciar la relación que se tiene con la vastedad, y será este jueves 2 de septiembre, que dará muestra de su gran talento en Ciudad Juárez, con la exposición multidisciplinaria denominada ‘Vastedades’, donde también presentará su libro que lleva este mismo nombre. La cita es en Four Points by Sheraton, en punto de las 7:00 pm.

‘Vastedades’… la exposición

“Es una serie de fotografías denominada ‘Vestigios, Naturaleza y Arquitectura de Chihuahua’, es una muestra nueva, son siete fotografías en blanco y negro, es una exposición multidisciplinaria de fotografía y arte objeto, además dos fotos mías de gran formato, intervenidas por la artista plástica, también chihuahuense Alejandra Osollo, así que estoy muy contento de llevar mi arte a la ciudad fronteriza, hago la invitación para que me acompañen”, dijo el artista gráfico Nacho Guerrero en entrevista para El Diario.

El libro

El fotógrafo de 67 años de edad, presenta su libro “Vastedades” de 40 años de fotografía. “Este libro nació luego de que me eligieron para hacer los dos primeros libros sobre fotografía chihuahuense, fuimos dos fotógrafos los que eligieron, la Secretaria de Cultura, Gabriel Ortiz y yo, esta obra me ha dado muchas satisfacciones y fue muy padre porque fue meterme en mis archivos desde mis inicios como fotógrafo, el decidir cuáles eras las fotografías que más me habían emocionado en un principio o las fotos que tuvieran más interacción con Chihuahua”, comentó.

Trayectoria de 40 años

Guerrero Olivares, cuenta con 42 años de trayectoria tras la lente, documentando la vida y el paisaje chihuahuense, ha logrado tomar miles de imágenes en el momento perfecto, con el enfoque adecuado y ese sentimiento que lo mueve al dar clic a su cámara y captar esas imágenes sigue latente hasta el día de hoy como el primer día, el cual ha sido capaz de hacer vibrar a quienes han estado frente a su lente.

Arte objeto

El artista chihuahuense, no sólo realiza fotografía, también se dedica a la carpintería, creando muebles hechos a mano con materiales orgánicos tradicionales para lograr un estilo vanguardista auténtico y además ayudar al medio ambiente a través del reciclaje.

Este concepto es trabajado a nivel personal bajo el nombre “Maderamen” desde hace más de 20 años por Nacho Guerrero, con el objetivo de fusionar su obra personal con la de otros artistas plásticos exhibiendo arte gráfico, pintura, fotografía y escultura de artistas locales e internacionales.

“Promover el reciclado es algo básico, como artista pienso muy seriamente en el medio ambiente, y deseo que la gente se concientice más, queremos cambiar el mundo, pero no cambiamos nosotros nuestra manera de ser, entonces si queremos transformar para bien nuestro entorno, tenemos que empezar por nosotros”, puntualizó.

PARA RECUADROS

Síguelo en:

facebook.com/nachoguerrerofotografia/

www.nachoguerrerogaleria.com.mx/

EL DATO

Exposición:

“Vastedades”, de Nacho Guerrero

Día:

Jueves 2 de septiembre

Lugar:

Four Points by Sheraton, en Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicado en Av. del Charro número 215-2 Partido Díaz, Cantabria Hora: 7:00 pm

Para saber más:

instagram/@fourpointscdjrz

Al teléfono 656 692 19 00