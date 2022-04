Muestran la vida de Jesús

Y para ver

1. Pablo, Apóstol de Cristo (2018)

Jim Caviezel, conocido por su papel como Jesús en “La Pasión de Cristo”, regresa para protagonizar a San Lucas, en una película que narra la persecución contra los primeros cristianos en la antigua Roma y cómo a pesar de ello la Iglesia primitiva salió adelante.

2. Risen (2016)

"Risen" es un filme estrenado en el 2016 que presenta la Resurrección de Cristo narrada a través de los ojos de un agnóstico. Clavius (Joseph Fiennes), un poderoso centurión romano, y su edecán Lucius (Tom Felton), reciben la misión de resolver el misterio de lo que ocurrió con Jesús en las semanas siguientes a la crucifixión, para desmentir los rumores de un Mesías que resucitó y evitar una revuelta en Jerusalén.

3. Son of God (Hijo de Dios) (2014)

De forma similar a la clásica película La Pasión de Cristo de Mel Gibson y con la dimensión y la escala de un film épico de acción, “Son of God” narra la historia del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta la resurrección. Según sus productores, la película tiene un enfoque particular en la vida pública de Jesús, no visto desde hace 50 años.

4. Un Dios prohibido (2013)

Narra el martirio de 51 miembros de la Congregación Claretiana durante la Guerra Civil Española. El hecho ocurrió en 1936 en la localidad de Barbastro, en Zaragoza. Ellos fueron beatificados por San Juan Pablo II en 1992.

5. Cristiada (2012)

Película que describe la dramática persecución del gobierno mexicano contra la Iglesia Católica en la década de 1920. Muchos fieles fueron llevados al martirio, otros optaron por el camino de las armas, pero la fuerza de “¡Viva Cristo Rey!” hará resonar la verdad.

6. El progreso del peregrino (2020)

“El progreso del peregrino” es una película de animación basada en la novela de John Bunyan, el segundo libro más vendido de la historia después de la Biblia. A través de una metáfora, el film explica el camino del cristiano hacia la santidad y enseña la importancia de permanecer en el camino correcto aun cuando lleguen las tentaciones y dificultades.

7. Encontrarás dragones (2011)

Drama épico dirigido por Roland Joffé, ambientado en la Guerra Civil española, que narra la vida de San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Ambientada en la época de la Guerra Civil Española, trata temas como la amistad, el amor, el odio, la traición, el perdón y la búsqueda del sentido de la vida.

8. De dioses y de hombres (2010)

Película francesa sobre unos monjes trapenses que viven en armonía con la población musulmana de Argelia, hasta que estalla la guerra civil que azotó el país entre 1991 y 2002. Los monjes fueron asesinados por un grupo de extremistas islámicos y fueron beatificados en 2018. El film ganó el Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico del Festival de Cannes de 2010.

