Muestran su lado A y B

Chihuahua.- Moenia es un grupo reconocido como uno de los mas importantes de electro-pop en Latinoamérica, esto, gracias a su sólida trayectoria. Actualmente, la agrupación se encuentra de estreno con dos temas dando a conocer su lado A y B en entrevista para El Diario de Chihuahua vía telefónica. Jorge Soto integrante de la banda, platicó de lo contentos que se encuentran por la gran respuesta del público.

“Agradecidos por el recibimiento del público, 'Sin etiquetas', la nueva canción y video que forman parte de su propuesta conceptual actual y gira de conciertos, el cual viene siendo el Lado A, donde se percibe sin duda con el sonido de Moenia que nos ha caracterizado y con una letra que conecta”, dijo.

Agregó que “el Lado B, es el tema 'Una hora más', el otra lado de Moenia que siempre ha existido y que posiblemente que quien ha seguido mucho al grupo, conoce el lado más oscuro, mas alternativo, mas rockero, igual más agresivo o experimental”.





Proyecto retro

Lanzaron un concepto muy retro que muestran los dos lados de la agrupación: “Un proyecto súper retro, desde los cincuentas se hace eso, luego a en los años ochentas y noventas los grupos que nosotros seguíamos lo hacían por la estética donde el Lado B tiene que sonar de una manera más oscura, nosotros siendo fans de todos esos grupos, lo quisimos retomar y pienso que fue una buena idea”, aseguró.





Lo más difícil

El grupo cuenta con una amplia trayectoria que los respalda, por lo que comentó qué ha sido lo más difícil para llegar hasta donde actualmente se encuentran. “Siempre se va a topar uno con dificultades, pero si ve uno con buena cara todo eso, además de que son pruebas que tienen que pasar y que te ayudan a crecer, en cambio si las vez de manera negativa, siempre serán problemas que hacen daño, entonces hemos decidido, ver todas las situaciones que hemos vivido con buena cara y que todo han sido pruebas para poder llegar a lo que nosotros inicialmente queríamos, ser un grupo de larga trayectoria y hasta ahorita lo hemos logrado”, expresó.





Sonido único

Una de las cosas que caracteriza a Moenia es el sonido único y de calidad que interpretan y los hace salir del montón de los demás. Jorge refirió que simplemente hacen lo que les gusta, asegurando que no existe ningún secreto y explicó cómo viven su éxito. “Realmente es el estilo que nos gusta, no existe una formula o la receta secreta de este rollo, simplemente hacemos lo que nos apasiona y todo fluye, nos ponemos a trabajar siempre somos fieles a nuestro sonido y además ser tercos en lo que nos gusta, lo disfrutamos en todo momento”, comentó.





Su mensaje

Son además influencia de muchos músicos, por lo que con su experiencia enviaron un mensaje para que puedan forjar una carrera tan sólida como la que ellos han hecho. “Realmente el mensaje va para quienes quieran hacer una carrera musical, sino para cualquier carrera, porque todo se maneja de la misma forma, que no bajen la guardia, que sean constantes y trabajen muchísimo. Los grandes genios de todo tipo son gente que dicen que el genio o el talento es sólo el 10 por cierto y que el 90 por cierto es el trabajo, entonces realmente es ponerte a trabajar, ser muy terco, casarte con lo que estes haciendo, no importa si eres ingeniero en robótica, contador, abogado, artista plástico; siempre debes insistir, porque si te das por vencido a la primera, jamás se va consolidar nada. El chiste es resistir y seguir adelante”, dijo.





Proyectos

“Seguiremos con toda esta gira que se llama 'Hagamos contacto' por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, vamos a estar sacando sencillos durante todo el año, tanto Lado A cómo Lado B y además terminando este ciclo de sencillos, haremos una recopilación interesante, algo de colección para todos los fans de Moenia. Vamos a estar en el Machaca Festival 2019 en Monterrey, en octubre vamos a estar dando un concierto en el Auditorio Nacional, así que vienen cosas muy buenas para el grupo”, aseguró.





#Metoo

Hoy en día ha cobrado con mucha fuerza el movimiento de mujeres que han sido acosadas y/o abusadas denominado #Metoo, por lo que Jorge dio su opinión de esta tendencia sin adentrarse mucho en el tema. “La verdad no me clavé mucho con lo que pasó, y pienso que la información posiblemente no está completamente correcta, entonces cuando vas a decir algo que no es verdad o no se tiene el conocimiento, es mejor no decir nada”, comentó.

“Esperamos estar pronto en Chihuahua, tenemos muchos fans por allá, a nosotros nos gusta mucho ir, además yo tengo familia allá en el estado grande, así que un saludo muy especial a toda la familia Soto”, concluyó.