Mujer asegura que es hija de ''La India María'' y Raúl Velasco

Los Ángeles, California.- Durante el programa de ‘Chisme no Like’, que se transmite por un canal de YouTube, dieron a conocer a Mirna Velasco, supuesta hija de María Elena Velasco, "La India María" y de Raúl Velasco.

La señora radica en Los Ángeles, California, Estados Unidos y tiene 50 años de edad.

Mirna ha sorprendido con sus declaraciones, pues asegura que es fruto de la extraña relación que tuvieron Raúl Velasco y María Elena Velasco.

La mujer relata que sus padres no la aceptaron cuando nació y la regalaron con otra mujer, quien la crió y a quien vio siempre como su madre.

Además confiesa lo triste que ha sido su vida, ya que la regalaron cuando era muy chiquita.

‘‘Me regalaron de chiquita, entonces yo siempre tenía en mi mente: ‘cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron’”, comenta.

Mirna recuerda que cuando tenía unos 14 años se preguntaba por qué no se parecía a ninguno de sus familiares y llegó el día en que su madre le confesó la verdad sobre su origen.

‘‘Él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron”, le habría dicho a Mirna su madre, quien la crió, y con esa verdad, le cambiaría por completo su vida’’.





Fuente: www.elimparcial.com