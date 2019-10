Mujer asesinada y hombre baleado en casa de actor de Tarzán

Santa Bárbara, California, EE.UU. (AP) — Una mujer fue asesinada en la casa del antiguo actor de "Tarzan" Ron Ely y agentes balearon a muerte a un sospechoso en la propiedad, dijeron el miércoles las autoridades del sur de California.



El comunicado de la oficina del alguacil del condado de Santa Bárbara no identifica a ninguno de los involucrados pero señala que un anciano discapacitado que vivía en la casa fue trasladado a un hospital para ser evaluado.



Las muertes ocurrieron el martes por la noche en Hope Ranch, un suburbio de residencias de lujo a las afueras de Santa Bárbara.



Una llamada al número de emergencias 911 después de las 8 p.m. reportó una disputa familiar y agentes encontraron a una mujer que parecía ser víctima de homicidio, dijeron las autoridades.



Los agentes dispararon y mataron a un sospechoso que encontraron en la propiedad en respuesta a una amenaza no especificada, dice el comunicado.



Ely, de 81 años, protagonizó la serie "Tarzán" en la cadena NBC que se transmitió entre 1966 y 1968.



El actor alto y musculoso no era tan conocido como Johnny Weismuller, el nadador olímpico que hizo el papel en las películas de los años 30 y 40, pero formó la imagen del personaje semidesnudo recordado por muchos en la generación de postguerra. Tarzán era un personaje ficticio criado en la jungla africana.



Ely también dio vida al personaje en la película de acción de 1975 "Doc Savage: The Man of Bronze", pero más allá de eso tuvo en su mayoría papeles pequeños en la TV y películas que incluyen el musical de 1958 "South Pacific".



Ely fue el anfitrión del concurso de belleza Miss América en 1980 y 1981 y se casó con una ex Miss Florida, Valerie Lundeen, con la que tuvo tres hijos.