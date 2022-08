Mujer de hielo

Ciudad de México.- Cuando puede lo hace todos los días, otras por lo menos dos veces por semana o mínimo una porque Michelle Renaud ha encontrado que sumergirse en una tina con hielo le inyecta energía, quema la grasa, tonifica el músculo y le dispara el colágeno.

Desde que la actriz descubrió el método Wim Hof en febrero del 2022 y ha visto resultados en su persona, se ha dedicado a recomendarlo entre sus amigos y al público en general, hasta su hijo Marcelo, de 5 años, lo practica.

"Yo siempre ando buscando a ver qué me funciona, cómo ser más feliz", comentó la protagonista de la película Doblemente Embarazada 2, disponible en Amazon Prime.

"Durante las grabaciones de la telenovela La Herencia me caí del caballo y fui a parar a urgencias, con un fuerte dolor en los tobillos seguí trabajando porque estaba por empezar a filmar una película y no podía retrasar los llamados, así que dije 'a ver cómo le hago, pero de dolor no me voy a quejar'. Fue una cosa inhumana. Me la volé conmigo misma".

En cada baño, Michelle vierte ocho bolsas de hielo y un poco de agua, el tiempo que recomienda es de máximo tres minutos.

"Me empecé a meter a los hielos a diario, me funcionó como analgésico y me curó, me dio energía, de pronto me di cuenta que estaba subiendo montañas. Tiene tantos beneficios, tonifica el músculo y ayuda a quemar grasa".

Aunque dijo que todas las personas pueden usar el método Wim Hof, que es un procedimiento natural para mejorar la salud y el bienestar de la gente, que combina técnicas específicas de respiración y meditación, la exposición al frío extremo y ejercicios físicos, recomendó investigar antes de hacerlo.

Ella se ha dedicado a promoverlo, con personas mayores y menores de edad, como con su hijo.

A Michelle le gusta compartir lo que le da beneficios, como cuando se retiró los implantes de seno porque afectaron su salud.

"Me pasaba en Televisa que cuando veía a una mujer con el cutis perfecto y le preguntaba cómo le hacía, no me decían el secreto, yo todo lo contrario, quiero que todo mundo lo pruebe".

Desde su experiencia, "la coach de hielo", como se autonombró, exponerse al agua congelada no enferma.

"Cuando te metes a una tina de hielo le haces creer al cuerpo que va a morir y lo que hace es que te quita la sangre de las extremidades y la manda a los órganos, los reactiva para que trabajen bien y pone el sistema inmunológico a tope".

Anhela una familia

Al igual que su personaje en Doblemente Embarazada 2, Michelle Renaud también anhela una familia.

"Me identifiqué mucho con Camila porque como ella a mí también me gusta pintar y tener una familia, yo la entiendo, además es mi primera película en la que no hice casting, a mí me buscaron".

En la cinta trabajó por primera vez con el actor Matías Novoa, con quien después coincidió en la telenovela La Herencia, de Televisa y, desde entonces han estrechado lazos de amistad.

"Somos súper amigos, nos verán juntos, espero toda la vida, es de las personas que quiero que se queden conmigo para siempre", expresó la actriz, quien aseguró estar soltera y sin tiempo para un galán.