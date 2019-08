Multifacética y orgullosa de sus raíces

Chihuahua, Chih.- La cantante, conductora, productora y empresaria chihuahuense Cristina Eustace se encuentra promocionando su más reciente sencillo que va de la mano con un video clip “Me refugié en tu juventud” tema del extinto Juan Gabriel. Y al mismo tiempo continua con su empresa de productos de belleza orgánicos, sin descuidar su faceta como mamá, la artista estuvo de visita en esta ciudad y llegó a esta casa editora a platicar sobre todos sus logros y proyectos.

Con la sencillez que la caracteriza y con la gran personalidad que posee, la cantante chihuahuense comentó: “Es mi primera producción de manera independiente, un video también que se grabó en Tlaquepaque, Jalisco donde la mitad de todos mis productos de belleza se hacen, además en ese lugar estuve viviendo durante un tiempo y quise plasmar una de mis canciones favoritas del maestro Juan Gabriel y siempre he sido fiel admiradora de Rocío Durcal y es un homenaje a ella”.

De la mano de su amigo Mitzy el diseñador de las estrellas

No dejó de lado su vestuario para brindarle un homenaje a la cantante Rocío Durcal no sólo con su voz, sino también con los vestidos que le diseño Mitzy: “El es un gran amigo y al momento de platicarle mi proyecto sin duda se inspiró en Rocío, de cómo ella portaba en sus vestuarios con esos hermosos holanes, yo también me inspiro en todas sus canciones y ya lo verán durante el video clip, estoy feliz de estar aquí en Chihuahua y mostrarles todo este trabajo que lo hago con todo mi cariño y pasión”

Su historia

Una mujer con carácter, luchona y entusiasta ha forjado una trayectoria dentro de la música gracias a la influencia de su padre la marcó con su gusto por los grandes cantantes como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel y Lucha Villa, desde muy pequeña su sueño siempre fue cantar, su carrera va viento en popa de manera independiente y estrenándose como productora de su propio proyecto musical, siendo su hijo su mayor motivación, aunque tuvo que emigrar a Estados Unidos no olvida sus raíces.

“No vengo de ninguna dinastía, soy una mujer que viene desde abajo, me crié en la colonia Granjas de la ciudad de Chihuahua, comencé mi carrera en concursos de canto en ETIC luego comencé en el Teatro Musical, fue así que comencé a tocar puertas sin rajarme y aquí estoy orgullosa de todo el trabajo y de todo lo que falta por aprender y hacer, dentro de mi trayectoria en la música tengo dos nominaciones al Latin Gramy y sigo picando piedra defendiendo mi nombre porque me ha costado mucho trabajo y completamente sola, me he topado con personas maravillosas que han confiado y creen en mi como todos mis fans lo cual estoy totalmente agradecida y aquí seguimos, mi hijo es mí mayor motivación para seguir adelante y quiero que él se sienta orgulloso de mí”, relató.

Su rol de empresaria imparable

Tuvo el orgullo de haberse graduado con mención honorífica de la Licenciatura en Mercadotecnia en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

“Toda mi lucha lo he aprendido de mis padres, la educación que tengo también es gracias a ellos y con mi carrera pude crear una empresa que tiene mi nombre, todo comenzó con una crema de células madre y ahorita ya tengo toda una línea de productos que no solo son cremas también son píldoras para adelgazar y a raíz del lamentablemente suceso de una amiga y colega Gris Ramos empecé a estudiar de esos tipos de suplementos alimenticios y estoy asociada con una herbolaria donde estoy atenta a todo lo que contiene cada capsula así que estoy trabajando en todo lo que es nutrición”, dijo.

Su faceta como conductora

Cristina todos los días con una sonrisa brinda los buenos días a todos los televidentes en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya que forma parte del equipo de trabajo del programa “Buenos días Juárez” de Televisa: “Ha sido un gran experiencia, una faceta que me ha ayudado estar más en contacto con la gente, además que va de la mano con la música, tengo bien clara mi meta”, aseveró.

Inspira con sus tips de belleza

La cantante denomina las redes sociales como una herramienta increíble para también estar en contacto con sus fans, y además de poder ayudar a las personas que se encuentran en alguna depresión o sin ganas de nada, aunque su vida no ha sido en su totalidad color de rosa comentó que: “Muchas veces pasamos por situaciones complicadas, en mi caso recibo cantidad de criticas buenas y malas y todo sinceramente lo veo como algo positivo, como mamá soltera y el estar sola, como les comento a muchas de mis seguidoras que la soledad me ayudado muchísimo a conocerme así que si se puede salir adelante, además durante mis trasmisiones en vivo les doy tips de belleza de cómo aplicar mis productos para que mis comayes (como les dice de cariño) se mantengan guapas”, comentó.

El reto ó desafío más fuerte que ha pasado

“Todos los días, el tenerme que levantar en un país y luego irme a otro, seguir adelante con mi carrera, con mi empresa, como mamá soltera y eso sé que no solo lo pienso yo, es de todas las mamás solteras que no tenemos a nadie más que nuestra voluntad para salir adelante y mi familia siempre de mi mano”.

El cáncer marco su vida

Una experiencia muy dura en su carrera fue haber sido diagnosticada con cáncer en sus cuerdas vocales: “Fue un momento muy duro en mi vida el pensar en la muerte, en no volver a cantar, dure meses sin hablar pero mis ganas de seguir adelante y de cantar fue lo que me llevo incluso a mi nominación al Latin Grammy, ahora precio mucho más mi vida, en este momento de mi vida me siento plena y agradecida con Dios, yo voy a seguir viviendo, luchando y sintiendo mientras Dios me lo permita”, expresó.

Proyectos

“Voy a estar cantando por primera vez en Las Vegas el próximo sábado 14 de septiembre y el 4 de octubre voy a estar en ciudad Juárez con Luz María la ganadora de la Voz México de la edición 2012 quien estuvo en el equipo de Jenny Rivera, en el Palacio de las Estrellas, ahora que tengo la libertad de ser una artista independiente, mi primer disco fue balada y quiero volver hacer algo así y obviamente grabar un disco con banda estoy hablando y buscando grandes compositores uno de ellos es Germán Montero y obviamente seguir con mi línea de productos y para todos los que aún no conocen de mi música invitarlos a que me sigan en mis redes sociales”.

ASÍ LO DIJO

“No olviden de apoyar a todo el talento chihuahuense, a pesar de que yo tuve que emigrar a otro País para poder salir adelante, jamás olvido mis raíces, pero es muy importante que le den la oportunidad y prioridad a todas las personas que poseen un don lleno de arte que tenemos en este bello estado como es Chihuahua y no tengan esa necesidad de irse para poder salir adelante, es triste emigrar porque yo extraño mucho a mi tierra”

CRISTINA EUSTACE

CONÓCELA

Nombre: Cristina Eustace

Nació en: Chihuahua, Chih.

Nació el: 25 de mayo 1979

Edad: 40 años

Frase: ¡Lucha, siente y vive!





Síguela en:

facebook.com/CristinaEustaceOficial/

instagram.com/cristinaeustace