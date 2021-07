Multifacético

Cortesía Cortesía

Chihuahua, Chih—A principios de junio del 2021, el actor, escritor y periodista José Ramón Chapa Prieto, fue seleccionado para participar como “extra protagónico” en la película del luchador exótico Saúl Armendáriz, conocido por el sobrenombre artístico de “Cassandro”.

En dicho filme, José Ramón compartió escena con Gael García Bernal y Bad Bunny. Durante su estadía en esta ciudad, no perdió la oportunidad de visitar esta casa editora para compartir con los lectores sus logros y próximos proyectos.

“Me hicieron la invitación para realizar una participación en esta película, inmediatamente dije que sí, todo se llevó con estrictos protocolos de sanidad, en este proyecto doy vida a un mecánico, me inspiré en un tío que se llama Bernabé, es mecánico, así que este personaje se lo dediqué a él”, compartió en entrevista para El Diario.

Durante la filmación a José Ramón lo eligieron como “extra protagónico”, pues realizó una escena junto a Gael García y Bad Bunny. “Para mí fue una grata experiencia, trabajar al lado de ellos, sentí muy buena vibra desde el inicio con todo el equipo de trabajo aunque si nos prohibieron el tomar fotografías, pero estoy muy contento fue un logro muy importante para mí, me deja una gran enseñanza”, contó.

Cuenta con 24 años de trayectoria que lo avalan, emigró a la CDMX para continuar forjando su camino, mediante su recorrido ha logrado un sinfín de sueños. Chihuahua es la ciudad que lo adoptó, y es considerado chihuahuense de corazón, ya que se crió desde pequeño en esta ciudad e inició su carrera dentro del espectáculo, sin olvidar su tierra natal Durango a quien asegura jamás olvida.

Este mismo año también realizó una pequeña participación en el largometraje “Implacable” a estrenarse próximamente.

“Grabé una escena aquí en Chihuahua, es una historia de un boxeador, hago una pequeña escena, pero para mí es algo muy importante y se estrenará mediante una importante plataforma”, comentó.

Chapa Prieto, ha recibió un sinfín de reconocimientos por su trayectoria, recientemente recibió la ‘Medalla José Sulaimán’ por la Federación del Deporte por su carrera como periodista.

“Estoy muy agradecido por la distinción, es para mí siempre un honor recibir este tipo de reconocimientos los cuales me hacen ver que voy por buen camino”, dijo.

Proyectos

Actualmente cuenta con su canal en YouTube denominado “Joserra Presenta”, donde cuenta con bastante contenido. Además estuvo trabajando como redactor en un libro que hablará del divo de Juárez Juan Gabriel, el cual está preparando Alberto Aguilera Jr.

“Él me busco para proponerme su proyecto, me advirtió que será un libro muy polémico, él es el autor y entre las famosas que me tocó entrevistar fue a María Victoria y otras personalidades más que estuvieron cerca de El Divo de Juárez, posiblemente salga a finales de este año, el título provisional de este libro será “Prisionero de su fama”, relató.

Sobre su próximo proyecto como escritor llevará por nombre “Me lo contó un minero”, se encuentra afinando los últimos detalles, es dedicado al pueblo de Francisco Portillo, Chihuahua; porque mi papá fue minero, estuve entrevistando gente del pueblo y tomando fotografías, hago un recuento de mis memorias de niño de lo que viví y de lo que mi papá me contó son varias anécdotas que podrán leer en este libro, además de varias leyendas que no podrían faltar”, indicó.

ASÍ LO DIJO

“Estoy viviendo una etapa increíble en mi vida, ya soy abuelo, mi familia es mi prioridad y la disfruto siempre, quiero continuar logrando mis sueños, les digo a toda mi gente que nunca es tarde para cumplir nuestros sueños y las veces que te caigas sean la motivación de otras más, para que te levantes, no te rindas antes de intentarlo”

José Ramón Chapa

PARA RECUADROS

Como compositor: Actualmente cuenta con 100 letras registradas en el Instituto Nacional de Derecho de Autor, de las cuales algunos grupos musicales chihuahuenses ya están grabando, algunas en diferentes estilos musicales, entre ellas la de “La novia más popular”, sobre la leyenda de la famosa Pascualita.

Como escritor: Con la aprobación de la primera actriz María Sorté, quien le escribe el prólogo y epílogo, publica el libro “Las aventuras de un fan”, es de corte narrativa, un homenaje en vida a la artista chihuahuense, el cual se encuentra disponible en Amazon y lo pueden descargar a un accesible precio.

Como finalista del reality ‘Big brother 3R’: Una experiencia le abrió nuevas oportunidades como el programa de radio y la oportunidad de incursionar en prensa escrita, como reportero de espectáculos.

En el ramo actoral:

En el 2007 fue parte de la séptima generación de formación de actores de la reconocida compañía teatral Chihuahuense “Tlatoani” dirigida por el dramaturgo Víctor Ele Ruiz

En el año 2008 estuvo participando en un proyecto de teatro experimental en Ciudad Juárez y a finales del 2017 inicia los ensayos de la primera obra de su autoría titulada “Lo Siento” con mensaje para prevenir el VIH y la drogadicción, misma que espera retomar con nuevo elenco a principios del 2021

Realizó la radionovela “La Sombra de la Bestia” del escritor Isaac Romanus Almeida con el personaje de “Calígula”, futuro emperador romano de esa época, misma que se trasmite por Radio Mexiquense

Tuvo una participación especial en la serie “LQS-Lo Que Soy” por internet del productor Marco Dibildox. Posteriormente como protagonista la serie: “El Eterno Retorno” de la productora Lago Films, misma que se estrenó por Youtube a principios del 2013 y recibe la invitación para participar en la serie “Secretos”, producción Ecuador-México

Como extra, participó en la película “Valió la Pena” donde personifica a un migrante, esta es una producción de Macario Martínez

También formo parte del largometraje “El Camino del Fuego” donde realiza el personaje de Francisco I Madero. Film a estrenarse próximamente, Producción de Macario Martínez y Daniel Esquivel

Realizó una participación en el cortometraje “Ex Luchador” del escritor Isaac Almeida donde realiza el personaje de “Piter”

También hace una participación en la película “El Llanto del Alcatraz” ópera prima del director Marco Urueta, quien lo invita a que realice su propio personaje como reportero de espectáculos de El Diario de Chihuahua

Es seleccionado para participar como extra protagónico en la película “Cassandro” al lado de Gael García Bernal y Bad Bunny a principios de junio del 2021, así como una pequeña participación en el largometraje “Implacable” a estrenarse próximamente