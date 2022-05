Multiplica Dr. Strange la acción con su otro yo

CDMX.- El Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) regresa con una nueva aventura... pero enfrentará a otros de sus yo...

En Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se estrena este miércoles en las salas nacionales, el mítico y supremo hechicero que protege la Tierra contra amenazas místicas descubre que tiene espejos o transferencias paralelas en universos alternos.

Por ello, al llegar a una situación de conflicto, se obliga a reconocerse y a cuestionarse todo de sí mismo.

"Creo que (el director) Sam Raimi viene a profundizar en este multiverso que no habíamos explorado y nos mete a una locura muy cuerda. Llegan personajes que le dan nuevos aspectos a la historia.

"Y, en cuanto al mío, debo reconocer que esa autosuficiencia y esa confianza en sí mismo que solía presumir, se ven disminuidas por nuevos miedos y descubrimientos", cuenta Cumberbacht, quien brilló en grande con su estelar en El Poder del Perro.

Algo relevante en su rol, dice el actor, es que los cambios que experimenta son muy notorios.

."La universalidad (de Dr. Strange) lo hace ser versátil y ahora tiene que llegar a la autorreflexión. Siempre se ha dedicado a resolver tareas del universo, y debe pensar en lo que lo orilla a no verse al espejo... y cambia.

"Sigue siendo divertido, con sentido del humor, muy arrogante y también se adapta, porque se obliga a evolucionar y se acepta como es".

En la trama, los Illuminati salen a combatir contra nuevos y poderosos enemigos mortales.

Se anticipa la intervención de Charles Xavier (Patrick Stewart), Reed Richards (John Krasinski) y Miss América (Xochitl Gomez).

Ya con la web inundada de spoilers, especulaciones y teorías sobre lo que viene en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, habrá un momento que generará algunas carcajadas, porque, cuando se cruzan los personajes del británico y la californiana de padres mexicanos, ella le cuestiona con palabras como: "neta" y "güey". Así se conocen.

"Esa frase fue muy simpática, no recuerdo si venía en el guion o no, pero no profundicemos porque me regañan porque no debo adelantar nada", apunta el astro de 45 años.

Mejor, celebra la llegada de la actriz bilingüe, de origen hispano, de 16 años, que fue elegida en un casting de más de 3 mil jóvenes.

"Creo que su intervención es una bocanada de aire fresco para todos, porque con su edad y con su ímpetu, le dio una mirada distinta a la historia. En realidad, creo que se marcan distintos aspectos en relación a ambos personajes, y se puede profundizar más conforme veamos avances", destaca Cumberbatch.

Olsen, Gomez y Raimi, en conferencia con el productor Kevin Feige, destacaron que es interesante como espectador ver los otros "espejos" del Dr. Strange.

"Hay expectativa por cómo Wanda llega a la historia, luego de lo que vimos en televisión, pero creo que debemos dejar que fluya, que nos sorprenda y sobre todo, que lejos de pensar en una batalla con un protagonista, se piense en un debate sobre orígenes y compromisos", comentó Olsen.

Como todos los filmes de Marvel, éste deja muchas interrogantes interesantes... una de ellas es si ¿regresarán Los Cuatro Fantásticos? ¿Se probará en cine también el éxito de Elizabeth Olsen como La Bruja Escarlata y su mítica Wanda Maximoff para darle su propio relato?.