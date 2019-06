Mumford & Sons viene a México

Ciudad de México.- El cuarteto originario de Gran Bretaña, Mumford & Sons, trae dos conciertos a México, uno en Guadalajara en el Auditorio Telmex, el 24 de septiembre y otro en la CDMX en el Pepsi Center WTC, el 25 de septiembre.

La preventa de boletos Citibanamex será para Guadalajara el lunes 1 y martes 2 de julio, y venta general un día después. Los precios van de 517 a mil 440 pesos, en Ticketmaster.

Mientras que la CDMX podrá adquirirlos en venta general a partir del lunes 1 de julio, en taquillas y sistema Ticketmaster. Los costos van de 635 a mil 909 pesos, en Ticketmaster.

La gira que tiene como banda invitada a Gang of Youths ha tenido buenos resultados, como el sold out de la Arena Capital One, por lo que también incluirá paradas en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, El Chase Center de San Francisco, entre otros.

Durante la presentación se esperan escuchar temas como "The Late Late Show with James Corden", que acaban de lanzar y que se desprende del nuevo disco titulado Delta, el cual debutó en el primer sitio de la Lista de Billboard 200, la lista de álbumes Americana/Folk y la lista de Álbumes Alternativos/ Rock.

También tocarán temas de sus anteriores producciones como Wilder Mind, con el cual se posicionaron en primeros sitios en Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda, los Países Bajos y Noruega; Babel, que fue galardonado con el Grammy 2013 por Álbum del Año.