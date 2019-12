Murió a los 14 años el actor y bailarín Jack Burns, estrella de la serie Outlander

Jack Bruns, quien a los 14 años era una joven estrella de ballet y un actor reconocido por su papel en la serie Outlander, fue encontrado muerto en su casa en Greenock, Escocia, el pasado 1 de diciembre.

A 10 días del suceso, la causa de la muerte no ha sido dada a conocer y la policía no trata el deceso como un asunto sospechoso o violento. El próximo 12 de diciembre a las 10:00 horas tendrá lugar el servicio funeral para el actor en la iglesia de St Mary en Greenock. La familia de Jack, conformada por sus padres Karen, Robert y su hermano Rory, invitó al evento a todos los miembros de la Academia Élite de Danza en la que el joven tomaba clases de ballet.

“Jack fue una inspiración para todos en Élite y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con el desde 2012”, se lee en un comunicado de la escuela publicado en Facebook el 9 de diciembre.

El recinto educativo informó que estará abierto para aquellas personas que quieran asistir a rendir honores al estudiante.

El joven actor ganó una gran popularidad cuando participó en la serie producida por Netflix, Outlander, la cual está basada en los libros del mismo nombre escritos por Diana Gabaldon. La historia cuenta como Claire Randall, una enfermera en la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el año 1945, viaja a Escocia, pero regresa en el tiempo al año 1734, donde vive una serie de acontecimientos en un siglo diferente al que pertenece.

Además de esta serie, el joven participó en distintos programas de televisión. De acuerdo con IMDB, Jack también protagonizó la thriller británico In Plain Sight, estrenada en 2016 y participó en otra producción de la plataforma de streaming, Netflix, llamada One of Us, que originalmente fue titulada como Retribution. Por otro lado, el talento en danza que demostró en varias producciones de la BBC hizo que se le considerara como “el próximo Billy Elliot”.

Jack también estudiaba en la Academia de Artes Escénicas de la Escuela de Teatro del Reino Unido. La institución compartió en todas sus redes sociales las condolencias a la familia del actor. En el comunicado compartido en Instagram aseguraron que los familiares de Burns se encontraban muy agradecidos con todas las personas que les dieron el pésame.

La escuela compartió que, a manera de homenaje, “los niños y los jóvenes de las escuelas de ballet de Jack llevarán sus sudaderas con capucha de grupo juvenil como tributo a Jack y a los grupos a los que le encantaba asistir", por lo que invitó a los interesados a realizar acciones similares para honrar la memoria del estudiante.

La repentina muerte del actor generó una profunda sorpresa entre fanáticos y compañeros de trabajo. La familia solicitó a las distintas instituciones en las que estudiaba su hijo que compartieran abiertamente la información para que todas las personas pudieran asistir.





Fuente: www.infobae.com