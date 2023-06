Murió a los 29 años Park Soo Ryun, actriz de Disney

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La actriz surcoreana Park Soo Ryun murió al caerse de unas escaleras mientras se dirigía a su casa, informó el medio Mirror.

Una fuente cercana le reveló al medio que la actriz se encontraba en la Isla de Jeju cuando se cayó de las escaleras y rodó, de inmediato la trasladaron en una ambulancia, pero los doctores informaron que tuvo muerte cerebral al tratar de reanimarla.

La madre de Ryun comentó que los órganos de su hija serían donados, pues el cerebro de la estrella de Snowdrop ya estaba inconsciente.

"Solo su cerebro está inconsciente y su corazón sigue latiendo. Debe haber alguien que necesite desesperadamente órganos. Como su madre y su padre, podremos vivir consolados por el pensamiento de que su corazón sea donado a alguien y está latiendo", escribió.

Park Soo Ryun se abrió camino en los musicales como Finding Mr. Destiny, The Days We Loved, Passing Through Love y Siddharta, años después la actriz debutó en Disney y saltó a la fama mundial por su participación en Soundtrack #1 y Snowdrop, donde compartió crédito con Jisso de BLACKPINK.

El deceso de la actriz se convirtió en tendencia en Corea del Sur, pues en los últimos meses, artistas del país han muerto muy jóvenes, como la cantante Kim Mi-soo.