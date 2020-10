Murió Daniel Urquiza, 'Rey de las Extensiones'

Reforma

Ciudad de México.- El estilista Daniel Urquiza, mejor conocido como "El Rey de las Extensiones", murió el lunes a los 37 años de edad.

Su marca Stars Extensiones confirmó en redes sociales el deceso de Urquiza, quien fue reconocido por su trabajo al colocar extensiones de cabello a celebridades como Paris Hilton y Carmen Electra.

"Una gran estrella brilla ahora en el cielo, junto con los gratos recuerdos de quienes tuvimos la oportunidad de conocerte", publicó la firma.

Los primeros informes apuntan a que "El Rey de las Extensiones" fue hallado muerto al interior de su departamento en la Ciudad de México y se presume que se trató de un suicidio.

"Según los primeros reportes de la policía de investigación, su muerte ocurrió por suicidio después de este mediodía, cuando acudieron a su domicilio y lo encontraron colgado.

"En sus últimos años tenía su reality show y ahí contó, en un capítulo, que era un hombre solo, padecía depresión, le dio leucemia hace 2 años y lo más duro era que sus papás no lo aceptaban por sus preferencias sexuales", informó Telediario.

En su reality Hair Empire, Daniel Urquiza había revelado anteriormente que la depresión lo llevó a intentar quitarse la vida en cuatro ocasiones, algo que sus seguidores recordaron en redes sociales.

"Hace un año y medio tuve una depresión muy fuerte, intenté cuatro veces quitarme la vida.

"Estaba viviendo una depresión desde hace muchos años, estaba deprimido porque de repente en el ámbito sentimental no me ha ido muy bien, el que mis papás no me acepten es otro factor, la muerte de mi papá", dijo en el episodio 11 de la primera temporada de su reality.

Hair Empire fue un programa sobre su vida que él mismo produjo y dio a conocer en 2018 a través de su canal de YouTube, Stars is Daniel Urquiza.

"El Rey de las Extensiones" fundó en 1999 un salón de belleza que llevaba el nombre de Stars Extensiones, el cual prometía darte extensiones y pelucas de cabello natural 100 por ciento.