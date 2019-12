Murió Danny Aiello, protagonista de “Do the Right Thing”

El actor Danny Aiello, responsable de importantes papeles secundarios en éxitos de los años 80, murió a los 86 años, según reveló este viernes el portal TMZ.

Aiello falleció en la noche del jueves en una clínica de Nueva Jersey, donde estaba siendo tratado de una repentina enfermedad, de acuerdo a este medio especializado en noticias de famosos.

Un secundario clave durante los años 70 y 80, el actor neoyorquino aparece en varios grandes éxitos de esas décadas, entre ellos “The Godfather Part II”, “Once Upon a Time in America”, “The Purple Rose of Cairo”, “Fort Apache The Bronx” o “Moonstruck”.

En 1989, interpretó el que seguramente sea su papel más recordado, dando vida al dueño de una pizzería en “Do the Right Thing”, la icónica cinta de Spike Lee que retrataba las tensiones raciales de la época en un barrio de Brooklyn.

Aquel trabajo valió a Aiello nominaciones al Óscar y al Globo de Oro como Mejor Actor Secundario y numerosos premios de la crítica.

Danny Aiello en 2004 (REUTERS/Chip East/File Photo)

El actor italoamericano también tuvo experiencias en televisión y en el teatro, con participación en varias obras de Broadway a lo largo de su extensa carrera.

Aiello apareció además en el video que acompañaba al éxito musical “Papa Don’t Preach”, que Madonna publicó en 1986.





Fuente: www.infobae.com





El actor estaba casado desde 1955 con Sandy Cohen, con quien tuvo cuatro hijos.