Murió Herbert Kretzmer, autor de 'Los Miserables'

Reforma

Ciudad de México.- El compositor lírico sudafricano Herbert Kretzmer, famoso por su adaptación en inglés del musical Los Miserables y su colaboración con Charles Aznavour, falleció a los 95 años, informó este miércoles el autor Tim Rice.

El también periodista compuso, además, la letra de la canción "Good Gracious Me" en 1960, que hicieron conocida el comediante británico Peter Sellers y la actriz italiana Sophia Loren.

Sobre todo, Kretzmer trabajó con el cantante francés Charles Aznavour al escribir las letras en inglés de sus más reconocidas canciones, entre ellas "She" del año 1974.

En su cuenta de Twitter, el compositor de musicales Tim Rice calificó a Kretzmer de gigante y un gran compositor lírico y un hombre del teatro y la canción popular.

Como periodista, Kretzmer fue crítico de teatro para el Daily Express y después de televisión para el Daily Mail, si bien en su día admitió que a él se le recordaría por su adaptación de Los Miserables, la novela del poeta y escritor francés Victor Hugo.

Kretzmer también escribió la obras Our Man Crichton, del West End de los pasados años sesenta, y Los Cuatro Mosqueteros, con la interpretación de Harry Secombe.

Durante su extensa colaboración con Aznavour, el compositor trabajó en las canciones "Yesterday When I Was Young"y "She".

Nacido el 5 de octubre de 1925 en Kroonstand (Sudáfrica), Kretzmer se mudó a Londres en los años 50 para continuar su carrera como periodista y compositor lírico, y llegó a entrevistar a personalidades como Truman Capote, Louis Amstrong y Cary Grant.

Además de ser condecorado en Francia con la Orden de Caballero de las Artes, también recibió de la reina Isabel II la Orden del Imperio Británico (OBE) en el año 2011.