Murió Irma Serrano de un paro cardiaco a los 89 años

CDMX.- Irma Serrano, conocida como "La Tigresa" falleció inesperadamente de un paro cardiaco, sin mostrar afecciones previas o malestares de una persona de 89 años.

Así lo explicó su sobrino Luis Felipe García, en entrevista, y quien se está encargando de las exequias de la actriz, política, empresaria y cantante que murió este miércoles por la madrugada.

"Justo (ayer) estaba sentada en su hamaca (en Tuxtla Gutiérrez) y se veía muy contenta, en la hamaca, comiéndose unos bolis (congeladas) nos tomó por sorpresa que se comenzó a sentir mal y la llevamos al hospital; cuando estaba prácticamente estabilizada, y pasada la noche, ya en la madrugada pues el corazón no avisa ¡y le hizo la travesura! Y se nos fue, no lo esperábamos", dijo García en enlace telefónico.

Y confirmó que a pesar de distintas versiones sobre la edad y fecha de nacimiento de la actriz que revolucionò por desnudarse en teatro y cine hace más de cincuenta años, la real es 9 de diciembre de 1935.

"No tenía achaques, no tenía padecimientos fuertes salvo la demencia senil que la aquejaba, pero no era muy notoria, bendito Dios, no tenía ni colesterol alto, ni triglicéridos fuera de normal, ni el ácido úrico. Venía arrastrando la demencia senil, nada más, pero era muy sana, su debilidad eran las paletas (heladas) de fresa, de zarzamora, los frutos rojos le encantaban y sí se las comía cuando quería", apuntó el sobrino nieto de Irma, quien era hermana de su abuela, Yolanda.

Luis Felipe García comentó que esta noche se realizarán las exequias en el Recinto San José, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que analizan la posibilidad de darle la despedida definitiva en el Teatro Fru Frú, del que era propietaria, este jueves o viernes.

"Ella vivía en Chiapas desde hace 13, 14 años, vivía con nosotros, con mi mamá era muy cercana nosotros éramos su familia yo nací prácticamente en el teatro y ella fue un gran cariño era mi madrina de bautizo".

Su paso en el cine, la música y la TV

La Tigresa debutó en los años 60 en la música ranchera por canciones como "Canción de un Preso", "Prisionero en Tus Manos" y "El Amor de Paloma", después obtuvo un contrato con la disquera Columbia Records que la ayudó a convertirse en una de las máximas exponentes del género.

La intérprete de "Noches Tenebrosas" se hizo acreedora de premios como el Trofeo Musa de Radiolandia y el Trofeo del Concurso Nacional de Televisión, lo que la hizo que los reflectores fueran puestos en ella.

A los 29 años, Irma Serrano decidió dar un paso más en su carrera y llegó a la pantalla grande con filmes como Santo Contra Los Zombies, La Martina, Lola la Trailera, El Caudillo, La Chamuscada, entre otras. Fue tal su éxito que incluso decidió incursionar en el teatro como productora, al lado de Alejandro Jodorowsky, con el que produjo la obra Lucrecia Borgia.

Irma Serrano compartió la pantalla grande con Emilio, 'El Indio', Fernández en el filme Las Amantes del Señor de la Noche, por lo que la actriz entra en la época de Cine de Oro.

En los 90, La Tigresa decidió dejar su carrera artística para llegar al mundo de la política, ocupó un puesto en el Senado de México por el estado de Chiapas en 1994, después fue militante para el Partido Revolucionario Institucional y posteriormente militó para el Partido de la Revolución Democrática.

Irma Serrano nunca estuvo casada pero tuvo relaciones sentimentales con el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz , Poncho De Nigris y Patricio Zambrano.