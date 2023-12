Murió Matthew Perry a causa de los efectos de la Ketamina

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Matthew Perry, el actor de la serie Friends que públicamente batalló con el alcohol y las drogas durante décadas, murió por efectos agudos de la ketamina, según los resultados de la autopsia revelados por el departamento médico forense del condado de Los Ángeles.

Perry fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa en esa ciudad el 28 de octubre. Tenía 54 años.

El forense dijo que el ahogamiento, la enfermedad arterial coronaria y los efectos de un opioide (buprenorfina, utilizada para tratar dolor crónico) fueron factores que contribuyeron a la muerte del actor.

Pero la autopsia describe su muerte primordialmente como por "los agudos efectos de la ketamina".

Este medicamento es un poderoso anestésico que ha aumentado su popularidad como una terapia alternativa contra la depresión, la ansiedad, desorden de estrés postraumático y otros padecimientos mentales. También se usa de manera recreativa.

El reporte reveló que Perry habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad.

"Su último tratamiento había sido una semana y media antes de su muerte, y la ketamina en su sistema al fallecer no podría ser de esa infusión, debido a que la ketamina permanece de 3 a 4 horas".

Los investigadores encontraron en su cuerpo niveles de ketamina de 3 mil 271 nanogramos por milímetro. Durante una anestesia general monitoreada, el rango que se maneja es de mil a 6 mil nanogramos por milímetro, según el forense.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) lanzó en octubre una alerta sobre los peligros de tratar con este medicamento desórdenes siquiátricos.

Los exámenes toxicológicos detectaron niveles terapéuticos de buprenorfina, mas no de alcohol, metanfetamina, cocaína, heroína, PCP ni fentanilo.

El doctor Bankole Johnson, prestigioso neurocientífico, según Page Six, dijo que es probable que Perry haya obtenido el medicamento de manera ilegal.

"Es más probable que la haya usado como uso recreativo. Sería cuestionable que alguien recetara ketamina a un paciente que al mismo tiempo tomaba buprenorfina, un desastre seguro", dijo Johnson.

Perry era conocido mundialmente por su interpretación del satírico Chandler Bing en Friends, la popularísima sitcom que duró 10 temporadas entre 1994 y 2004.

La serie, que seguía a un grupo de seis jóvenes en Nueva York lidiando con sus dilemas emocionales y profesionales, catapultó a Perry, quien tras bastidores lidiaba con varias adicciones y quien sufrió graves problemas de salud durante años.

En su biografía "Amigos, Amantes y Aquello Tan Terrible", publicada el año pasado, el actor dijo que por momentos se administró infusiones de ketamina a diario.

"Tomar K es como ser golpeado en la cabeza con una pala gigante feliz. Pero la resaca era dura y superaba el palazo", escribió Perry. "La ketamina se sentía como una

¿Qué es ketamina?

- Este compuesto está aprobado por la FDA de EU para su uso como anestésico general, de acuerdo con Medical News Today.

- Algunos doctores lo prescriben para tratar la depresión.

- Se le conoce popularmente como "Special K", "Tranquilizador de Gatos" o "Súper K".

- También hay gente que la usa como alucinógeno.

- Puede causar sedación, pérdida de memoria de corto plazo e hipertensión.

Viejo conocido

Varias celebridades tienen su historia con este medicamento:

- Elon Musk, dueño de Tesla, consume pequeñas dosis de ketamina para tratar la depresión y en ocasiones dosis completas cuando asiste a fiestas.

- El comediante Pete Davidson confesó en un stand-up que ha utilizado ketamina para tratar su depresión.

- El ex marido de Khloé Kardashian, el basquetbolista Lamar Odom, lleva un par de años recibiendo pequeñas dosis de ketamina bajo supervisión médica para rehabilitarse de su dependencia a las drogas.

- El DJ colomboestadounidense Erick Morillo, famoso por el tema "I Like to Move It", murió en su casa de Miami en 2021 por toxicidad aguda por ketamina