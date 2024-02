Musicalizarán Billie Eilish, Becky G y Batiste los Óscar

Archivo / Agencia Reforma / Jon Batiste, Billie Eilish y Ryan Gosling formarán parte de las actuaciones musicales en los Óscar

Ciudad de México.- Los cinco temas nominados en la categoría a Mejor Canción Original de los Óscar serán presentadas en vivo durante la ceremonia 96 de los premios de la Academia.

Este miércoles, se confirmó que las canciones "What Was I Made For?" y "I'm Just Ken" de Barbie, "The Fire Inside" de Flamin' Hot, "It Never Went Away" de American Symphony y "Wahzhazhe (A Song For My People)" de Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon) musicalizarán la gala de este 10 de marzo.

Hace unos días el portal Variety informó que Ryan Gosling subirá al escenario como Ken, quien junto a Mark Ronson, presentará "I'm Just Ken". De la misma manera, Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell interpretarán la emotiva canción "What Was I Made For?".

Con la voz de Becky G y autoría de Diane Warren, sonará en el teatro el tema "The Fire Inside". Jon Batiste también llegará a la gala, para presentar "It Never Went Away", y, Scott George y los Osage Singers le pondrán ritmo a "Wahzhazhe (A Song For My People)".

La entrega 96 de los Óscar se llevará a cabo el 10 de marzo y contará con Jimmy Kimmel como anfitrión.