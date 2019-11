Nacho Guerrero: 40 años tras la lente

Chihuahua.- Durante cuatro décadas el fotógrafo chihuahuense Nacho Guerrero, ha logrado tomar miles de imágenes en el momento perfecto, con el enfoque adecuado y ese sentimiento que lo mueve al dar click a su cámara y captar esas imágenes sigue latente hasta el día de hoy como el primer día, el cual ha sido capaz de hacer vibrar a quienes han estado frente a su lente.

Emigró a la CDMX en su búsqueda del arte, primero quiso ser pintor, luego artesano y luego conoció el primer taller de fotografía y retorna a su tierra a mostrar su talento y a quedarse para enseñar por medio de su arte la belleza cultural, la arquitectura, las calles y la gente de Chihuahua.

Sus inicios

Como profesional de la lente, se remonta a la década de los años 70, cuando tomó como medio de expresión la fotografía, oficio que hasta la fecha goza al máximo, mostrando la belleza y cultura de Chihuahua a través de sus paisajes y su gente.

El artista chihuahuense con la sencillez que lo caracteriza nos recibió en su galería para llevar a cabo una entrevista para El Diario de Chihuahua ahí el fotógrafo platicó sobre sus inicios y de todo lo que ha vivido dentro de su amplia trayectoria.

“Desde chico siempre me gustó la fotografía, siempre viví en un mundo de fotógrafos y artistas, por parte de mi familia, me regalaron mi primer cámara a los nueve años, era un tiempo donde iniciaba el auge de la fotografía, además mi padre era muy aficionado a la fotografía, siempre estuve rodeado de fotógrafos y fiestas, fue así que tome la decisión de convertirme en artista y definitivamente supe que la fotografía era mi camino y así inicie mi trayectoria como fotógrafo”, refirió.

Lo difícil

40 años se dicen fáciles pero Nacho compartió qué ha sido lo más difícil para llegar hasta este momento de su vida:“nada hasta este momento, todo ha fluido muy padre, la fotografía es el séptimo arte aunque muchos digan que es el cine, pero es la última de las artes, ahorita ya existe una fusión que se denomina artista visual, para mí la fotografía me ha dado mucho, ha sido mucha diversión, me ha enseñado muchas cosas y me ha llevado a muchos lugares y caminos ha sido la mejor de mi vida”, dijo.

El mayor reto

La cámara para Nacho es parte de su día a día, se ha adentrado a la investigación la búsqueda y el elemento principal ha sido su manera de expresarse ante el mundo. Durante la amena entrevista mencionó que ha sido el mayor reto dentro de su carrera: “es el actual, este momento de mi vida es el desafío más grande, tengo 65 años me siento sumamente creativo, me gusta innovar, tengo mil proyectos en mente y seguir haciendo grande el acervo visual de nuestra historia, casi todo mi trabajo fotográfico está centrado y basado en Chihuahua, así que estoy inmerso en mis archivos fotográficos, existen muchas fotos muy interesantes que tengo que reinventar, me siento más que nunca pleno y feliz, a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles, es la parte que nos puede dar la alegría de seguir haciendo cosas”.

Un sinfín de experiencias

Para el artista chihuahuense que ha vivido un sinfín de experiencias, aseguró que cada uno de las fotografías que ha tomado durante su trayectoria han marcado su vida y carrera: “Cada vez que me enfrento a un proyecto fotográfico es el más emocionante, he tenido momentos increíbles de exploración y de enfrentamiento a los seres humanos porque a mí me atrae mucho el retrato, soy retratista cada proyecto siempre es el mejor, cada experiencia tiene que ser lo más grandioso, cada instante”.

Experiencias con la lente

“A experiencias hermosas, nostalgia de mucha felicidad, de mucha incertidumbre todo es parte de las emociones, todo esto me lleva a reflexionar y hace que mi trabajo refleje todas esas cosas, puedo estar en desacuerdo con muchas cosas que están sucediendo y eso es bonito reflejarlo con mis fotos”, expresó.

La fotografía

Ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde sus rudimentarios inicios, hasta la fotografía digital actual, las redes sociales, Nacho ha vivido esa evolución mediante toda su trayectoria por lo que dio su punto de vista sobre el rumbo que ha tomado la fotografía: “Pienso que va por un rumbo bastante equivocado, la humanidad ha tomado el camino de la superficialidad, la avaricia, envidia y de ambición y eso es terrible, es algo que en mi generación no se sentía como hoy en día con las nuevas generaciones, son más superficiales. Obviamente no generalizo ya que es parte muy importante empaparme de esas nuevas inquietudes de los jóvenes para el desarrollo de mis propias ideas, siempre hay que estar creando equipos, fusiones porque así se logran más cosas”.

“Vastedades”

El año pasado Nacho Guerrero presentó su libro “Vastedades”: “Este libro nació, me eligieron para hacer los dos primeros libros sobre fotografía chihuahuense, fuimos dos fotógrafos los que eligieron en la Secretaría de Cultura, Gabriel Ortiz y yo, este libro me ha dado muchas satisfacciones y fue muy padre porque fue meterme en mis archivos desde mis inicios como fotógrafo, el decidir cuáles eran las fotografías que mas me habían emocionado en un principio o las fotos que tuvieran más interacción con Chihuahua”.

Proyectos

“Quisiera hacer un segundo libro personal, pero también maravilloso que se está gestando por encargo basado en todo mi trabajo histórico relacionado con la Ciudad de Chihuahua, su arquitectura y eso me emociona mucho”.

Pionero en la fotografía urbana

Y liderado por el maestro Luis Urías Hermosillo logra hacer la primera exposición de fotografía urbana en la ciudad al lado de Víctor Fernández: “hicimos “Nuestra casa la ciudad de Chihuahua”, fue la primera muestra de la calle de la gente , de las prostitutas en la esquina, de los bares de mala muerte, de los rarámuris en la calle realmente estábamos tratando de reflejar la realidad que se veía en ese tiempo de la ciudad es de las cosas más hermosas que he hecho como fotografía iniciar el movimiento de fotografía documental”, dijo.

Su percepción de su tierra natal

Describió cómo percibe a Chihuahua hoy en día: “uno es el reflejo de su Ciudad y nuestra Ciudad es el reflejo de nuestro País y el País del Mundo, así que percibo al mundo muy catastrófico, terrible y nosotros como individuos tenemos que ser muy determinados y fuertes para no dejarnos arrastrar por toda esta situación que estamos viendo que se viene abajo día a día, pero tenemos que ser mas compasivos de lo que estamos viviendo”, dijo.

Su relación con los rarámuris

Desde su primera incursión a la Sierra Tarahumara, comentó que le llamaron mucho la atención las festividades y celebraciones de los rarámuris, fue así su acercamiento y comenzó asistir a las fiestas, “me empecé a relacionar con ellos y la última serie de fotografías que estoy llevando a cabo es con el grupo de corredores que se llama “Pies ligeros” es un trabajo estratégico, donde me pongo de acuerdo con el grupo, les doy su ganancia y se prestan; así trabajamos aquí en el estudio y el meterlos a mi estudio, tomar su personalidad ahí pues un verdadero reto y muy bonito y al parecer la serie se vende y yo les daré su otra parte de dinero a ellos”, expresó.

“Maderamen”

El artista orgullo chihuahuense no sólo realiza fotografía, también se dedica a la carpintería, creando muebles hechos a mano con materiales orgánicos tradicionales para lograr un estilo vanguardista autentico y además ayudar al medio ambiente a través del reciclaje.

Este concepto es trabajado a nivel personal bajo el nombre “Maderamen” desde hace más de 20 años por Nacho Guerrero, con el objetivo de fusionar su obra personal con la de otros artistas plásticos exhibiendo arte gráfico, pintura, fotografía y escultura de artistas locales e internacionales.

Además recordó al maestro Enrique Alberto Servín Herrera: “El nombre significa muebles con alma, y el nombre me lo da Enrique Alberto Servín Herrera, él ha sido el primer curador de mi trabajo y de mis primeras exposiciones y de mis series, yo le llevaba mi trabajo y él se maravillaba y escribía textos y era un verdadero deleite, una gran persona, porque muchas veces como fotógrafo difícilmente puedes escribir sobre lo que haces y con Enrique Servín tengo el material para hacer un libro con los poemas de él, que sin duda algún día publicaré”.

“Presumo a mi tierra para que nosotros mismos presumamos nuestra tierra nuestras etnias, nuestro medio ambiente, el agua, nuestro patrimonio arquitectónico e histórico realmente creo si protegemos esto y educamos a la gente a conocer Chihuahua y sentirlo, ya estamos preservando y eso es un buen avance para mostrarle al mundo la belleza de nuestra tierra”, aseveró.

Este año 2019 el artista, lo evalúa como muy intenso: “Y difícil pero ante esas adversidades, hay más felicidad, así que no hay más que salir corriendo hacia adelante”.

Así lo dijo:

“La fotografía es el séptimo arte aunque muchos digan que es el cine”

Nacho Guerrero, fotógrafo

