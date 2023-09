Chihuahua.- Sin poder negar la cruz de su parroquia, Cessna Valdez nació para cantar, para deleitar a la gente con su voz y llevar sus emociones a momentos y lugares inusitados. A pesar de que soñaba con dedicarse a todo, menos a la música Cessna no pudo esconderse de ese legado artístico que venía cargando de su familia.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, comentó muy emocionada que “este año en el mes de septiembre cumplo 25 años cantando. Empecé a los 16 años en este maravilloso medio artístico donde a pesar de venir de una familia artística cien por ciento, nunca fui la niña que canta desde muy pequeña... Ya empecé adolescente”.

“¡Cantar es mi religión y mi oxígeno! La llaman pasión, pero para mí es mi vida. Definitivamente, es un don divino, un regalo de Dios”, expresó con orgullo al hablar de su exitosa carrera.

Interpreta el género regional mexicano como: banda, norteño, mariachi, baladas, cumbias y boleros, entre otros, pero no tiene límites. No le da miedo incursionar o conocer otros géneros.

“Con la música puedes mover cualquier emoción por medio de tu voz y es maravilloso y una bendición”, dijo.

Cessna ve su carrera muy personal y original, “pues yo no veo algún sacrificio o alguna dificultad para mí en mi andar. He sido y soy muy bendecida, pues, he estado en miles de escenarios, tanto pequeños como grandes, con cinco mil personas y con 100 mil y en todos me he sentido muy nerviosa, feliz y agradecida por estar en ese momento, alternando con alguien internacional, con alguien nacional o con algún compañero de bar”, expresó.

La artista se sinceró sobre su vida personal y compartió uno de los momentos más difíciles que ha tenido que pasar, que hoy en día ha logrado superar con la ayuda de su familia, Dios y su carrera. “He tenido problemas de adicciones y todos juran que ha sido por mi carrera o porque me dedico a este ambiente y no. Hablo por mí y no fue el medio artístico, fueron errores y malas decisiones tomadas por mí y no por nadie más”.

Valdez explicó que la carrera que ha desempeñado con entusiasmo y empeño por más de dos décadas es muy noble, y aunque en ocasiones hay que sacrificar fechas importantes y ausencias familiares, son cosas que se dan en cualquier profesión, no solo en lo artístico.

Y agregó, “estoy segura de que todo va junto con pegado, pues literalmente si no me hubiera logrado yo, pues cantando no hubiera hecho mucho. Mi mayor logro soy yo, el haberme recuperado y haberme encontrado de nuevo y renovado una y mil veces”.

“El haber salido de las garras del infierno y estar hoy de pie sana y completa, con una familia maravillosa, mi madre, mi hermano, mi esposo y dos hijas sanas y entregadas a Dios. Solo tengo mil cosas que agradecer y nada que pedir”.

La intérprete ha viajado por el mundo y llevado la música mexicana “con todo el amor y respeto que siento por el país”.

Cada viernes, Cessna tendrá una temporada de presentaciones en un reconocido restaurante llamado Época, en donde promete hacer bailar y reír al público.

“Cantaremos canciones viejitas de cajón, de media juventud, de los 2000 y de ahora. Una Amalia Mendoza, Lucha Villa, Lola Beltrán, Aida Cuevas, Jenni Rivera, Lupita D’alessio, Ana Gabriel, Shaila Dúrcal y Ángela Aguilar”, dio a conocer Valdez.

Mi agradecimiento a mi gente maravillosa, a mis paisanos que jamás me han abandonado y mucho menos juzgado. Sobre todo a mi madre, hijas, marido y amigos que aun sabiendo todo de mí, me aman y siguen a mi lado. Sin dejar de lado a mi comunidad de AA y sobre todo al único Rey de Reyes y todopoderoso, a Mi Dios”, finalizó.