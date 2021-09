Nadie lo detiene... ni la edad

CARMEL — Clint Eastwood lleva más tiempo dirigiéndose a sí mismo y a otros que muchos de sus colegas con vida. Si camina un poco más lento en la pantalla, tiene derecho.

La primera película de Eastwood detrás de la cámara, “Play Misty for Me”, salió hace medio siglo, y todavía lo está haciendo. A los 91 años, con su nuevo “Cry Macho” programado para estrenarse el 17 de septiembre en los cines y en HBO Max, Eastwood, cuyos créditos como actor datan de 1955, es quizás el estadounidense de mayor edad en dirigir y protagonizar una gran película. . Pero pregunte si hay algo diferente entre entonces y ahora y obtendrá el equivalente verbal de un divertido encogimiento de hombros.

“Nunca pienso en eso”, dice Eastwood, considerando la pregunta. “Si no soy el mismo chico, no quiero saber nada al respecto. Puede que no me guste el chico nuevo. Podría pensar: '¿Qué estoy haciendo con este idiota?’ ”. Sonríe al pensarlo.

Relajado y a sus anchas

Eastwood en 91 es así, relajado y a sus anchas. Con pantalones color canela y una camisa estampada azul, se instala al sol en un rincón apartado de Tehama, su comunidad cerrada de 2,000 acres con un club de golf a la que se accede por caminos sinuosos dignos de un rancho de concesión de tierras. Está dispuesto a hablar tanto de su nueva película, “una película extraña en el mundo actual, algo fuera de ritmo”, como de la carrera que la llevó.

En formato híbrido

Con un guión del veterano de Eastwood Nick Schenk (“Gran Torino”, “The Mule”) y el fallecido N. Richard Nash y basado en la novela de Nash, “Cry Macho”, ambientada en 1979, cuenta la historia de Mike Milo - “un roto -un ex-chico del rodeo ”, en palabras de Eastwood, quien, por una combinación de obligación y desesperación, accede a ayudar a su exjefe (Dwight Yoakam) a sacar a su hijo (el recién llegado Eduardo Minett) de México.

Como todos los lanzamientos de Warner Bros. de este año, “Cry Macho” estará disponible para su transmisión en HBO Max el mismo día en que aparezca en los cines, una situación que Eastwood descarta secamente como “no es mi cosa favorita en el mundo”. ¿Cómo va a funcionar eso? Todavía no lo sé ".

Dado que es una película de Eastwood, “Cry Macho” presenta una cierta cantidad de acción y peligros, incluido el actor lanzando un puñetazo (“Puede que no sea tan bueno como lo hice en el pasado, pero fue divertido hacerlo ”) Y subirse a un caballo por primera vez desde“ Unforgiven ”hace tres décadas.

Sin egos

Eastwood, que nunca ha sido un actor vanidoso, no le da mucha importancia a interpretar a un personaje lo suficientemente mayor como para que se burlen de él por tomar siestas, alguien en quien el peso de los años y las lesiones siempre son visibles.

“No me veo como a los 20, ¿y qué?” él dice. “Eso solo significa que hay muchachos más interesantes con los que puedes interpretar”.

En esa línea, ya pesar de todo lo familiar que tiene, “Cry Macho” tiene una energía diferente, más dulce y seria de lo que es tradicional para el cineasta.

Una historia dulce pero no melosa

Es una historia que se centra en un protagonista que está harto de la postura de macho mientras se enfrenta a la edad y la posibilidad de cambio y renovación, todo dentro del marco clásico de Eastwood. (También presenta un gallo llamado Macho, interpretado por 11 pájaros diferentes porque, en palabras del director, “los pollos no son los animales más versátiles del mundo”).

Es una señal de lo diferente que es “Cry Macho” de los negocios habituales para Eastwood que un incidente que el director destaca en la filmación no involucra un truco o una pieza de acción, sino la situación en torno a una niña pequeña que había sido elegida como la nieta. de uno de los personajes principales, solo para ser golpeado porque dio positivo por COVID-19.

Era para Clint

Una de las rarezas del proyecto es que “Cry Macho” fue ofrecido originalmente a Eastwood por el productor Al Ruddy en 1988, pero la respuesta de Eastwood fue: “Soy demasiado joven para esto. Déjame dirigir y obtendremos a Robert Mitchum, un tipo mayor ".

Mitchum no funcionó, y otros cineastas jugaron con la historia con varias estrellas en el papel, incluido Arnold Schwarzenegger antes y después de su etapa como gobernador de California. , jugó con la historia.

“Siempre pensé que volvería y miraría eso. Era algo en lo que tenía que crecer ”, dice Eastwood. “Un día, sentí que era hora de volver a visitarlo. Es divertido cuando algo tiene tu edad, cuando no tienes que esforzarte para ser mayor ".

Esa sensación de confiar en tus instintos es un tema que surge una y otra vez, tanto en términos de qué proyectos hacer como de cómo Eastwood, el actor, aborda un papel.

No piensa en el retiro

El último proyecto de Clint Eastwood como actor y director, “Cry Macho”, sigue al lanzamiento de “The Mule” de 2018, que también protagonizó y dirigió, y “Richard Jewell” de 2019 .

“Nunca pensé en actuar como un deporte intelectual”, dice. “No quieres pensar demasiado en algo. Quieres que sea emocional.

“Si lo piensas demasiado, puedes desarmarlo hasta el punto en que ya no te guste. Si lo piensas de cuatro maneras diferentes, olvidas lo que te arrastró a él en primer lugar. Es como si alguien lanzara un lanzamiento rápido a través del plato. Basta con darle vueltas, entrar y empezar ".

A futuro

En cuanto a los proyectos futuros, Eastwood admite, “No tengo nada filtrando en este momento”, pero agrega “No tenía nada filtrando antes de este. Si surge algo donde la historia en sí misma, contarla, es divertido, estoy abierto a ello ".

Si bien inicialmente, “el objetivo de dirigir era algo que puedes hacer como un chico mayor”, en este punto, Eastwood dice que sigue así simplemente porque “simplemente me gusta”. No tengo nada en contra de otros directores, pero podría tener una visión completamente diferente de las cosas y no quiero estar pensando, '¿Por qué se lo di?’ ”

En cuanto a la actuación, Eastwood admite estar un poco en conflicto, a veces se pregunta: “¿Para qué diablos sigo trabajando en mis noventa? ¿La gente va a empezar a lanzarte tomates? He llegado al punto en que me pregunté si eso era suficiente, pero no hasta el punto en que decidí que era. Si sacas algunos pavos, te lo dirán muy pronto