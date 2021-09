Nailea Norvind se declara bisexual

Nailea Norvind es reconocida por sus personajes como villana en sus múltiples papeles protagónicos de las novelas de Televisa, aunque actualmente se encuentra trabajando en TV Azteca.

A pesar de contar con una extensa carrera artística que le permitió ser una celebridad con renombre en la televisión mexicana, la actriz de ascendencia noruega está llamando la atención de sus seguidores por un dato interesante que reveló

Y es que Nailea Norvind asistió al programa de la periodista Mara Patricia Castañeda donde fue entrevistada y habló sobre su vida personal, su hija, su madre, el negocio que emprendió durante la pandemia y, por primera vez, la famosa reveló detalles íntimos sobre sus preferencias.

El tema surgió luego de que la presentadora le preguntara acerca de la foto donde su hija, Tessa Ía, aparece dándole un beso a la cantante Marian Ruzzi, publicación que causó controversia en redes sociales y hubo usuarios que cuestionaron a la joven sobre su orientación sexual. Sobre este asunto, Nailea respondió:

Totalmente ad hoc las Norvind; la bisexualidad ha estado en nuestra familia, no sé si desde mi abuela. Yo creo que mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual. Yo, pues solo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”, confesó.

Asimismo, después de hablar sobre su bisexualidad por primera vez en público, la actriz mexicana confesó que no le importan las etiquetas de las personas, pues considera que cada quien es libre de vivir su vida a su manera, así como lo hace ella.

“Yo no creo en etiquetas o que nos cataloguen de ninguna forma, yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto”, contó Norvind.