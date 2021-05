Naomi Campbell se convierte en madre por primera vez a los 50 años

Tomada de Instagram Tomada de Instagram

La maternidad llegó a la vida de Naomi Campbell, la modelo de 50 años está muy emocionada por la noticia que compartió con sus seguidores en redes sociales.

La británica se estrena como mamá de una niña, así lo dio a conocer a través de una tierna fotografía en la que aparece sosteniendo entre sus manos los pequeños pies de una niña, informó El Universal.

La tierna imagen que rápidamente conmocionó a sus fans, está acompañada con un mensaje lleno de emoción en el que expresa que no encuentra palabras para describir el mágico momento que está viviendo.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", se lee.