Narco amenazó a Joaquín Cosío; el actor narra cómo fue

Ciudad de México.- A últimos meses, Yordi Rosado se ha popularizado por sus controversiales entrevistas, en esta ocasión el entrevistado fue Joaquín Cosío.

Durante la sesión de preguntas para el programa de YouTube el actor habló sobre su vida personal, su complicada infancia y relató un horrible encuentro que tuvo con el narcotráfico.

De acuerdo con su testimonio, debido a su papel de ‘Cochiloco’ en la cinta El Infierno, el crimen organizado lo llegó a amenazar. Esto ocurrió dentro de un bar en Zacatecas.

Llegaron unos jovencitos y me dijeron ‘nosotros somos los de a de veras’, es la frase más escalofriante que me han dicho”, contó el actor.

De igual forma, en otra ocasión en Ciudad Juárez recibió una amenaza contra su vida. En aquella ocasión un hombre lo hostigó en un bar y le dijo que se cuidara.

Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice 'quiúbole', se me acerca y 'qué pasó, cómo te va'… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo… me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”.

El actor también detalló que tuvo una infancia difícil porque creció alejado de su papá y sin la presencia de su mamá.